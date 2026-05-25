Dalla Tequila al Prosciutto di Parma, il “Piano Messico” e i 5 miliardi del Global Gateway

“Questi accordi sono molto più di una questione commerciale: sono una dichiarazione geopolitica. L’Europa e il Messico non possono porre fine all’incertezza globale, ma insieme possono ridurne l’impatto e plasmare un futuro proprio”. Con queste parole, l’Alta rappresentante Kaja Kallas ha suggellato l’ottavo Vertice Ue-Messico del 21-22 maggio 2026, un evento che segna il passaggio a una “nuova era” nelle relazioni transatlantiche.

In un mondo segnato da tensioni e protezionismo, l’Ue e il Messico hanno scelto la strada opposta: quella dell’apertura e della cooperazione strategica attraverso la firma dell’Accordo Globale Modernizzato e dell’Accordo Commerciale Interinale.

Un patto tra simboli: dalla Tequila al Prosciutto di Parma

L’apertura dei lavori è stata segnata da un gesto simbolico: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha indossato un rebozo, il tradizionale scialle messicano, donatole da un gruppo di donne indigene. “La nostra responsabilità è ascoltare, stare al loro fianco con umiltà e sostenerle”, ha dichiarato, sottolineando che il nuovo partenariato non riguarda solo i flussi di capitali, ma la difesa di valori comuni.

Sul piano economico, il nuovo accordo trasforma il mercato agroalimentare, eliminando le alte tariffe messicane che oggi pesano su prodotti europei come pasta (20%), cioccolato (oltre 20%), uova (45%) e carni (fino al 100% per il pollame). Ma la vera novità è la tutela legale delle eccellenze, basata su un riconoscimento reciproco di valore. Per il Messico, l’accordo protegge indicazioni geografiche iconiche, rendendo illegale vendere imitazioni di prodotti come la Tequila e il cacao di Tabasco sul mercato europeo. Per l’Europa, vengono blindate 568 Indicazioni Geografiche. In Messico sarà vietato vendere falsi prodotti europei: nomi come Prosciutto di Parma, Gorgonzola, Roquefort o Tiroler Speck saranno riservati esclusivamente agli originali.

Solo per gli esportatori di alcolici europei, la protezione riguarderà 232 bevande alcoliche. Questo sistema di tutela farà risparmiare ai produttori agroalimentari dell’Ue circa 100 milioni di euro l’anno.

Just wrapped up an EU-Mexico summit packed with great news, celebrating the strength of our strategic partnership and its huge potential. A big thank you to President @Claudiashein for your leadership in relaunching our relations and for the warm welcome in Mexico City! 🇪🇺🤝🇲🇽 pic.twitter.com/FsRR3tM5LU — António Costa (@eucopresident) May 23, 2026

Il “Piano Messico” e i 5 miliardi del Global Gateway

L’alleanza non vive solo di scambi, ma di massicci investimenti. Attraverso la strategia Global Gateway, l’Ue mobiliterà oltre 5 miliardi di euro (più di 100 miliardi di pesos) in Messico. Questi fondi, allineati al “Plan México”, finanzieranno progetti strategici che collegano le due economie:

Transizione energetica: 13 nuovi progetti solari ed eolici per guidare la decarbonizzazione del Paese. Mobilità sostenibile: sviluppo di infrastrutture pulite, incluse nuove linee di funivie per Città del Messico e il potenziamento della rete ferroviaria. Salute e farmaceutica: armonizzazione delle regole per facilitare gli investimenti delle aziende farmaceutiche europee e favorire i trasferimenti tecnologici. Economia circolare: Un progetto faro per affrontare l’emergenza delle alghe sargassum nei Caraibi.

Sicurezza economica e materie prime critiche

In un’ottica di sicurezza nazionale e diversificazione delle catene di approvvigionamento, il Messico diventa un partner privilegiato per l’accesso alle materie prime critiche. Il Paese è tra i principali esportatori mondiali di minerali come fluorite, rame e zinco, indispensabili per l’elettrificazione e le tecnologie digitali.

L’intesa garantisce all’industria europea un accesso stabile a queste risorse, vietando restrizioni all’esportazione, monopoli o regimi di doppio prezzo che penalizzerebbero le aziende dell’Unione.

Diritti, genere e sostenibilità

A differenza dei vecchi trattati, il nuovo accordo include impegni legalmente vincolanti sugli standard lavorativi e sulla protezione dell’ambiente, in piena coerenza con l’Accordo di Parigi sul clima. Ue e Messico hanno adottato una Dichiarazione Congiunta sul Commercio e la Parità di Genere per garantire che i benefici del trattato raggiungano equamente donne e uomini.

A sostegno di questa visione, l’Ue ha lanciato sei nuovi progetti, per un valore di oltre 4 milioni di euro, dedicati all’emancipazione delle donne indigene e alla lotta contro la violenza di genere.

I prossimi passi: verso la ratifica

Il vertice ha segnato una pietra miliare, ma il percorso legislativo deve ancora completarsi. L’accordo commerciale interinale potrà entrare in vigore più rapidamente con il via libera del Parlamento europeo e del Consiglio, ma scadrà quando l’Accordo Globale completo, che include il dialogo politico e la cooperazione, dopo la ratifica di tutti i singoli Stati membri dell’Ue, sarà in vigore.

L’Europa e il Messico hanno deciso di non subire l’incertezza globale, ma di costruire insieme un’area di stabilità e crescita. Come ha concluso il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič: “Questo accordo non è solo una vittoria per il commercio e la competitività, ma una forte espressione di fiducia nel nostro futuro comune”.

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