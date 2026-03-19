Slovacchia, stretta sui “turisti del carburante”: ipotesi aumento diesel per gli stranieri 

Un pieno di diesel può costare di più se la targa non è quella giusta. In Slovacchia l’ipotesi è concreta: aumentare il prezzo del carburante per gli automobilisti stranieri, lasciando invariato quello per i residenti. È un intervento che tocca uno dei pilastri del mercato europeo, la parità di trattamento, e che nasce da un problema molto concreto lungo le frontiere.

Nei distretti settentrionali, al confine con la Polonia, il differenziale di prezzo ha già cambiato i flussi. Fare rifornimento oltre confine è diventato conveniente, e il traffico verso le stazioni slovacche è cresciuto. Il governo di Bratislava prova a fermare questo movimento intervenendo sul prezzo, non sull’offerta, con una misura selettiva che mira a scoraggiare chi arriva da fuori.

Prezzi più bassi e domanda oltre confine: cosa succede nel nord della Slovacchia

In Slovacchia il diesel ha mantenuto livelli più contenuti rispetto ai Paesi vicini, soprattutto rispetto alla Polonia. Questo ha attirato automobilisti e trasportatori lungo le aree di confine, con un aumento degli acquisti che non riflette la domanda interna. A segnalare il fenomeno al governo è stata Slovnaft, la principale raffineria del Paese, controllata dal gruppo ungherese Mol. Secondo quanto riferito all’esecutivo, in alcuni distretti settentrionali l’afflusso di clienti stranieri ha inciso in modo diretto sui volumi venduti. Le stazioni di servizio si sono trovate a gestire una domanda aggiuntiva, concentrata in specifiche fasce orarie e geografiche.

Il punto non è solo commerciale. Quando una parte significativa delle vendite è alimentata da consumatori che arrivano da oltre confine, la rete distributiva locale può trovarsi sotto pressione. Non si tratta di una carenza generalizzata, ma di squilibri localizzati che rendono più difficile garantire continuità di approvvigionamento nelle aree interessate.

Finora la Slovacchia ha lasciato ai distributori la possibilità di gestire la situazione. I venditori possono limitare i volumi, ma senza un intervento diretto sui prezzi. Questa impostazione ha evitato effetti immediati sul mercato interno, ma non ha fermato il flusso di veicoli dall’estero. Da qui la scelta di valutare un meccanismo diverso, che colpisce direttamente l’incentivo economico.

L’idea è di riallineare il prezzo pagato dagli stranieri a quello dei Paesi vicini. In questo modo, attraversare il confine per fare rifornimento perderebbe convenienza. Per i residenti, invece, il prezzo resterebbe invariato. Una distinzione netta, che richiede però un sistema operativo semplice: identificare la provenienza del veicolo e applicare due listini diversi alla stessa pompa.

Le mosse dei governi europei tra tetti, margini e non intervento

La scelta slovacca si inserisce in un quadro europeo in movimento. Il timore di un aumento dei prezzi del carburante, legato anche alle tensioni internazionali e alla guerra con l’Iran, ha spinto diversi governi a intervenire con strumenti diversi.

L’Ungheria ha scelto una strada diretta: un tetto massimo ai prezzi alla pompa. Una misura che protegge i consumatori nel breve periodo ma che, in passato, ha generato difficoltà per i distributori e problemi di approvvigionamento. Quando il prezzo viene fissato al di sotto dei livelli di mercato, l’offerta tende a ridursi o a diventare più instabile. La Polonia ha adottato un approccio differente. La raffineria Orlen ha ridotto i margini per contenere i prezzi finali, assorbendo parte dell’impatto. Non è un intervento normativo esplicito, ma una scelta industriale che risponde a una pressione politica ed economica. Il risultato è simile: mantenere il carburante a un livello accessibile senza introdurre vincoli diretti.

La Slovacchia, fino a questo momento, è rimasta su una linea più prudente. Nessun tetto, nessun incentivo diretto, ma un affidamento al mercato. I distributori possono intervenire sui volumi, non sui prezzi imposti dall’alto. Questa impostazione ha funzionato finché il differenziale con i Paesi vicini è rimasto gestibile.

Quando la differenza di prezzo diventa rilevante, però, il mercato non resta confinato entro i confini nazionali. I consumatori si spostano, e con loro la domanda. È qui che il modello slovacco mostra i suoi limiti. Senza strumenti di controllo sui flussi transfrontalieri, il sistema si espone a un effetto di attrazione che può diventare difficile da gestire. L’ipotesi di un prezzo differenziato segna quindi un cambio di approccio. Non si tratta di intervenire sul livello generale dei prezzi, ma di correggere un flusso specifico. Una soluzione mirata, che evita di toccare direttamente il costo per i residenti ma introduce una distinzione tra categorie di utenti.

Il nodo europeo

Applicare prezzi diversi in base alla targa significa entrare in un terreno delicato sul piano giuridico. Il mercato unico europeo si fonda sulla libera circolazione e sulla non discriminazione tra cittadini degli Stati membri. Un automobilista polacco, in linea di principio, deve poter acquistare carburante in Slovacchia alle stesse condizioni di un cittadino slovacco. Il criterio della targa è una scorciatoia operativa, ma non cambia la sostanza. Identifica la provenienza del veicolo e, di fatto, distingue tra residenti e non residenti. Questo tipo di differenziazione è difficilmente compatibile con le regole europee, a meno che non sia giustificata da circostanze eccezionali.

Il diritto dell’Unione prevede margini di intervento in caso di emergenze, anche nel settore energetico. Gli Stati possono adottare misure temporanee per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o evitare squilibri gravi sul mercato interno. Ma queste misure devono rispettare criteri precisi: essere limitate nel tempo, proporzionate e strettamente necessarie.

Nel caso slovacco, la giustificazione si basa sul rischio di pressione eccessiva sulla rete distributiva nelle aree di confine. Il governo può sostenere che l’afflusso di clienti stranieri altera l’equilibrio locale e richiede un intervento mirato. Resta però da dimostrare che la differenziazione dei prezzi sia l’unica soluzione efficace.

Il precedente più vicino è quello dell’Ungheria nel 2022. Anche in quel caso, i prezzi calmierati erano riservati ai veicoli con targa nazionale, mentre gli stranieri pagavano di più. La misura ha attirato critiche e ha contribuito a tensioni con le istituzioni europee, fino alla sua revisione.

Se la Slovacchia dovesse procedere, è probabile che la Commissione europea valuti la compatibilità dell’intervento. La durata della misura sarà un elemento chiave. Un’applicazione limitata e circoscritta potrebbe essere tollerata più facilmente rispetto a un sistema permanente.

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