(Adnkronos) – In arrivo a ottobre aumenti in busta paga per circa 1,5 milioni di lavoratori, per via dell'adeguamento del trattamento economico e dell'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali. Ecco le categorie interessate.