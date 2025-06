Dall’IMU alle imposte, parte il calendario delle scadenze di giugno 2025

(Adnkronos) – Un mese ricco di scadenze. A giugno bisognerà fare i conti con la prima rata 2025 dell’IMU, con le imposte sui redditi ma non solo. Prendono il via gli appuntamenti per coloro che hanno richiesto la riammissione alla rottamazione quater, che entro fine mese riceveranno il prospetto con le somme dovute e la ripartizione delle rate. Alla fine del mese è in programma anche un’ulteriore importante scadenza per i beneficiari dell’assegno unico, così come il secondo appuntamento dell’anno per beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Rai 2025. Una panoramica sul calendario delle scadenze di giugno. Dal 3 al 9 giugno, una coda delle scadenze di maggio Il mese di giugno si apre con alcune scadenze residue di maggio. Entro lunedì 3 giugno, è necessario trasmettere le LIPE del primo trimestre e versare il bollo sulle fatture elettroniche del medesimo periodo per importi superiori a 5.000 euro. Questi adempimenti, originariamente previsti per il 31 maggio, sono stati prorogati in via automatica alla luce della concomitanza del weekend e della festività del 2 giugno. Da segnare in rosso sul calendario la scadenza del 9 giugno: questa la data ultima, con i 5 giorni di tolleranza, per pagare la rata della rottamazione quater dovuta ordinariamente entro il 31 maggio scorso. Chi sforerà il termine extra concesso per legge, decadrà dai vantaggi della definizione agevolata. Il 16 giugno alla Cassa per l’acconto IMU 2025 Giugno è indubbiamente mese dell’

. Il 16 giugno scade il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta dai proprietari di fabbricati, ad eccezione dell’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli. I soggetti obbligati al pagamento dell’acconto IMU sono proprietari di immobili, titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), genitori assegnatari della casa familiare, concessionari di aree demaniali e locatari in caso di locazione finanziaria. Nulla è cambiato sul fronte della prima casa: l’IMU non si applica, fatta eccezione per gli immobili di lusso. Vale la pena ricordare che questa è solo la prima scadenza IMU dell’anno: a dicembre bisognerà versare il saldo, sulla base delle aliquote aggiornate dal proprio Comune. Scadenza il 16 Giugno anche per gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS Il 16 giugno è anche la data limite per gli adempimenti periodici, che includono: ● versamento IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni, utilizzando il modello F24 con codice tributo 1040, competenza 05/2025. ● versamento dei contributi INPS dovuti per le retribuzioni di maggio tramite modello F24. ● versamento IVA per i contribuenti con liquidazione mensile relativa a maggio 2025, utilizzando il modello F24 con codice tributo 6005. Elenchi INTRASTAT mensili entro il 25 giugno Il 25 giugno è fissata la scadenza per l’invio degli elenchi INTRASTAT da parte dei contribuenti mensili, relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. L’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate. In scadenza il 30 giugno il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi Dopo l’IMU è la seconda scadenza caratterizzante del mese: entro lunedì 30 giugno bisognerà pagare il saldo e il primo acconto delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi. Dall’IRPEF alla cedolare secca, senza dimenticare la flat tax dei forfettari, l’appuntamento segna il via al calendario dei versamenti delle imposte. Sul fronte delle tempistiche da rispettare, è confermata la possibilità di differire il primo acconto entro 30 giorni, quindi al 30 luglio, con una maggiorazione dello 0,40%. Saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, così come i contributi previdenziali eccedenti il minimale, possono essere versati anche mediante rateizzazione, da giugno e fino al termine ultimo del 16 dicembre. Riammissione alla Rottamazione Quater, entro il 30 giugno la comunicazione AdER Chi ha sfruttato la chance di riammissione alla rottamazione quater riceverà entro la fine del mese di giugno l’esito dell’istanza trasmessa. L’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno la comunicazione delle somme dovute, il prospetto contenente il piano di rateazione e l’importo delle somme da pagare. Un passaggio che anticipa la scadenza del 31 luglio relativa alla prima rata o all’importo complessivo dovuto. Seconda finestra per la domanda di Esonero dal Canone RAI, ISEE da aggiornare per l’AUU Non si tratta propriamente di scadenze fiscali, ma è in ogni caso bene annotare in calendario ulteriori due appuntamenti in scadenza a giugno. In primis si ricorda che entro il 30 giugno i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico possono presentare domanda di esonero dal canone RAI. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata da chi non detiene una TV in casa, beneficiando dell’esenzione per il secondo semestre dell’anno (da luglio a dicembre 2025). Il 30 giugno è anche la scadenza per presentare il modello ISEE 2025 ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno unico spettante dal 1° marzo. La presentazione annuale dell’ISEE è necessaria per quantificare l’assegno unico; in caso contrario, viene riconosciuto l’importo base. Chi avesse saltato l’appuntamento di febbraio può presentare l’ISEE entro il 30 giugno per ricevere l’assegno unico in base alla propria situazione reddituale e patrimoniale e per non perdere gli arretrati. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)