Lo smartphone ‘crea’ la smart tv, basta un adattatore

Lo smartphone può trasformare la tv normale in una smart tv. Basta un cavo per trovare la soluzione ideale, con buona qualità dell’immagine, per videogame o la visione di contenuti su uno schermo più grande senza dover ricorrere a app aggiuntive. Per creare il collegamento, serve un adattatore HDMI. La maggior parte dei cellulari moderni dispone solo di porte USB-C, Micro USB o Lightning (sui dispositivi Apple): bisogna quindi dotarsi di un adattatore compatibile che trasformi l’uscita del telefono in un’interfaccia HDMI. Sul mercato sono disponibili adattatori specifici per ogni connettore: da Lightning a HDMI, da USB-C a HDMI e da Micro USB a HDMI.

La procedura è estremamente semplice e non richiede l’installazione o l’utilizzo di applicazioni speciali: fa tutto l’adattatore, che converte il segnale in uscita dal cellulare.

– Collegare l’adattatore appropriato alla porta dello smartphone.

– Collegare l’adattatore alla TV tramite il cavo HDMI, o USB se il modello lo richiede, seguendo sempre l’ordine: prima al telefono e poi alla TV.

– Selezionare la sorgente o il canale HDMI sulla TV.

. Confermare la connessione sullo schermo e, nella maggior parte dei casi, l’immagine e l’audio dello smartphone verranno proiettati automaticamente.

Questo tipo di collegamento assicura maggiore stabilità e sicurezza, oltre a evitare ritardi, interruzioni o problemi tipici delle connessioni wireless. Incide anche la qualità del cavo HDMI. Cavi di qualità superiore in genere indicano la compatibilità con gli standard attuali come HDMI 2.0 o HDMI 2.1, che garantiscono il supporto per risoluzioni 4K o 8K, elevate frequenze di aggiornamento, maggiore larghezza di banda e funzionalità aggiuntive come HDR, Audio Return Channel (ARC) o eARC. La lunghezza e la flessibilità sono caratteristiche rilevanti. cavi troppo lunghi senza la qualità adeguata possono provocare il deterioramento del segnale.

