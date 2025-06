Poste, a Bergamo evento dedicato all’attenzione alle truffe in rete

(Adnkronos) – Si è svolto a Bergamo l’evento “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete”. Durante l’incontro gli esperti in materia di prevenzione delle frodi e di Educazione Digitale di Poste Italiane hanno illustrato come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, tra cui le frodi digitali più diffuse, le truffe via social network e i principali strumenti di attacco e indicato come proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei propri dispositivi e credenziali. L’evento gratuito, cui hanno partecipato circa 100 cittadini, è stato promosso da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Bergamo. Nel corso dell’anno l’iniziativa interesserà tutto il territorio nazionale, muovendosi nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Lo slogan delle campagne antifrode recita “Un truffatore non può fare nulla senza di te”, ed è dalla consapevolezza degli utenti che si deve partire per contrastare efficacemente le truffe e navigare al sicuro dai pericoli della rete. Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar e contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili all’interno della sezione web. Sui temi legati alle attenzioni in rete sono disponibili le infografiche I deepfake, Pubblicità, truffa o fake news?, Vishing – le telefonate truffa e il gioco Smishing. Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)