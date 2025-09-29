24.4 C
Dati del lavoro statunitensi sotto i riflettori. La settimana finanziaria del 29 settembre

Finanza
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Grande attenzione negli Stati Uniti per i dati sul lavoro, soprattutto Adp (che misura mensilmente cambiamenti nell’impiego privato ndr) e Jolts Data (report del Bureau of Labor Statistics che misura le condizioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti, tra cui il numero di offerte di lavoro, assunzioni, licenziamenti e dimissioni ndr), che verranno pubblicati rispettivamente martedì e mercoledì. Continueranno a impattare i mercati le speculazioni sulle tariffe, soprattutto nel settore farmaceutico, che Trump ha già annunciato, anche se già stiamo vedendo le prime eccezioni: non così male come i mercati inizialmente credevano”.  

Poco movimentato il settore energetico, ma particolare attenzione al mercato in generale per vedere se ci sarà un ritorno a una situazione più positiva. La settimana appena trascorsa ha infatti visto l’azionario americano in affanno, anche se nella giornata di venerdì scorso si è vista una piccola ripresa nei maggiori indici di mercato, che rimangono molto vicini agli alti storici. 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

