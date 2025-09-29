Dazi, Gros: “Nessuna fase 2, Trump vuole percentuale sopra 15% e spara cifre astronomiche”

(Adnkronos) – Nessuna fase 2, solo bisogno di fare spettacolo ogni giorno: obiettivo quello di spuntare una percentuale superiore al 15%. Così l’economista tedesco della Bocconi, Daniel Gros, commenta all’Adnkronos il presidente americano Donald Trump che ha annunciato “dazi sostanziali” per tutti i Paesi che non producono mobili all’interno degli Stati Uniti e del 100% sui film non realizzati negli studios americani.

“In generale la politica commerciale è un ‘fire and forget’: si mettono i dazi e poi si aspettano i risultati”, dice Gros. “Ma Trump – aggiunge – sente il bisogno di fare spettacolo ogni giorno (e si aspetta risultati istantanei)”, dice.

“E’ per questo – sottolinea Gros – che si inventa sempre qualcosa di nuovo (e andrà avanti così)”. Rispondendo a una domanda se ci si trova di fronte a una fase 2 dell’escalation dazista del presidente Usa, Gros risponde: “Non è una fase 2, e il ‘Trump normal’”. La ragione, secondo l’economista tedesco, è semplice: “Trump vuole spuntare una percentuale effettiva di dazi superiore al 15% e naturalmente deve sparare una cifra astronomica”. (di A.Persili)

