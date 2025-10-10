25.7 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Golden power, Giorgetti: “Sicurezza competenza nazionale, non Ue”

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La “sicurezza economica e finanziaria” è “esclusiva competenza nazionale” e l’Italia è intenzionata a difenderla. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Lussemburgo a margine dell’Ecofin, dopo che la Commissione Europea ha sostanzialmente confermato che interverrà, sia pure tardivamente, sul Golden power, usato dal governo italiano per bloccare l’offerta di Unicredit su Banco Bpm. Il ministro ricorda anche la presenza operativa di Unicredit in Russia, dove operano tuttora numerose aziende italiane, come motivo per l’applicazione del golden power all’Ops di Unicredit, operazione ormai abbandonata. 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.7 ° C
26.3 °
24.6 °
44 %
2.1kmh
0 %
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
25 °
Mar
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1242)ultimora (894)tec (70)Lav (56)sal (53)vid (49)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati