Golden power, Giorgetti: “Sicurezza competenza nazionale, non Ue”

(Adnkronos) – La “sicurezza economica e finanziaria” è “esclusiva competenza nazionale” e l’Italia è intenzionata a difenderla. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Lussemburgo a margine dell’Ecofin, dopo che la Commissione Europea ha sostanzialmente confermato che interverrà, sia pure tardivamente, sul Golden power, usato dal governo italiano per bloccare l’offerta di Unicredit su Banco Bpm. Il ministro ricorda anche la presenza operativa di Unicredit in Russia, dove operano tuttora numerose aziende italiane, come motivo per l’applicazione del golden power all’Ops di Unicredit, operazione ormai abbandonata.

