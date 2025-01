Agenzia La Funebre, Vertova (BG): “Non ci occupiamo solo di servizi funebri, ci occupiamo di persone”

(Adnkronos) – Il valore di un’Agenzia Funebre non si misura solo in termini di efficienza organizzativa, quanto nella capacità di sostenere le famiglie nel percorso del lutto Vertova (Bg), 30 gennaio 2025.La perdita di una persona cara è un’esperienza profondamente dolorosa che impone un viaggio complesso attraverso il lutto. In questo momento di fragilità emotiva, il ruolo delle agenzie funebri dovrebbe andare ben oltre l’organizzazione pratica del funerale; l’aspetto umano, l’empatia, l’ascolto, diventano, in tal senso, elementi fondamentali per sostenere le famiglie nel difficile percorso di elaborazione del dolore, ma non sempre è così. “Generalmente si pensa alle agenzie funebri come a semplici fornitori di servizi, limitandosi a considerare gli aspetti logistici: la scelta della bara, la composizione della camera ardente, la gestione delle pratiche burocratiche. Tuttavia, il vero valore di queste realtà dovrebbe risiedere nella capacità di offrire, innanzitutto, un supporto umano concreto ed una guida sensibile”, afferma Simona Paganessi, titolare, insieme ai fratelli Luigi e Giulio, dell’Agenzia La Funebre di Vertova, in provincia di Bergamo. “Spesso molte persone si trovano ad affrontare questo momento estremamente difficile senza la giusta guida e il sostegno necessario per elaborare consapevolmente il lutto, aumentando il rischio di sviluppare disturbi depressivi, ansia, conflitti familiari ed isolamento sociale”. Proprio per rispondere a questo gap del settore, Simona Paganessi si è posta in prima linea iscrivendosi e conseguendo il Master “Death Studies & the End of Life” presso l’Università degli Studi di Padova; un percorso altamente specialistico dedicato alla cura delle persone in fase terminale e al supporto dei loro familiari attraverso una prospettiva olistica, integrando aspetti medici, psicologici, etici e legali, essenziali per una gestione efficace e umanizzata sia della fine della vita, da un lato, che della continuazione della stessa dall’altro. “Il vero successo di un’Agenzia Funebre non si misura solo in termini di efficienza organizzativa, quanto soprattutto nella capacità di accompagnare le famiglie nel loro percorso di lutto offrendo un supporto concreto”, sottolinea Simona Paganessi. “L’aspetto umano, la capacità di connettersi con il dolore altrui, rappresenta il nostro valore aggiunto, trasformando un servizio in un’esperienza di sostegno e di umana vicinanza. Scegliere un’Agenzia Funebre significa, quindi, scegliere non solo un servizio, ma un alleato sensibile e presente in un momento estremamente delicato”. La Funebre è un’azienda a conduzione familiare giunta, non a caso, alla quarta generazione con una presenza femminile importante: ad affiancare la titolare Simona, i fratelli Giulio e Luigi ed il nipote Cristiano, c’è oggi anche Aurora, la nipote. Testimonianza tangibile di quanto le quote rosa siano essenziali ad apportare valore aggiunto in termini di soft skill ed organizzazione. La Funebre è un autentico punto di riferimento nel territorio di Bergamo che porta avanti una lunga tradizione, fatta di professionalità nei servizi funebri e dedizione alle famiglie in lutto, che ne contraddistingue l’operato fin dalla sua fondazione. “Non ci occupiamo solo di funerali, ci occupiamo di persone”, ribadisce Simona Paganessi. “Proprio per questo ci impegniamo a fornire un servizio di qualità superiore, mettendo al centro l’umanità. Per noi, l’assistenza psicologica non è un optional, ma un elemento fondamentale che tocchi il cuore e l’anima in momenti di grande sensibilità emotiva, per accompagnare le famiglie nel loro percorso di elaborazione del lutto, verso la guarigione e la rinascita”. Contatti:



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)