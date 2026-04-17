CGTN: Come Cina e Spagna rafforzano i legami un contesto di incertezza globale

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

CGTN analizza la visita in Cina del Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez, sottolineando il ruolo fondamentale dei costanti incontri istituzionali come fattore chiave per il rafforzamento delle relazioni sino-spagnole in un contesto di incertezza mondiale. L’articolo esamina inoltre l’espansione della cooperazione economica e gli impegni condivisi a favore del multilateralismo, della stabilità delle catene di approvvigionamento globale e della cooperazione aperta, presentando la relazione come una forza stabilizzatrice in un contesto internazionale sempre più frammentato.



PECHINO, April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Nella sede del colosso tecnologico cinese Xiaomi, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez ha provato gadget di ultima generazione, ha guidato veicoli elettrici e ha più volte affermato che l’esperienza è stata “Muy bien” (molto buona). In seguito, si è rivolto agli studenti dell’Università di Tsinghua, sollecitando una maggiore comprensione reciproca tra Europa e Cina.

Questi momenti hanno scandito la sua visita in Cina dall’11 al 15 aprile, la quarta in quattro anni. Il viaggio ha saputo coniugare gesti simbolici e segnali politici e ha messo in luce un rapporto che ha acquisito slancio grazie a costanti incontri istituzionali.

Durante i colloqui a Pechino, il Presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato la necessità per Cina e Spagna di potenziare la collaborazione in settori come il commercio, le energie rinnovabili e l’economia intelligente, promuovendo al contempo gli scambi culturali, formativi, scientifici e sportivi.

Ha osservato che, nonostante un contesto internazionale mutevole e turbolento, Cina e Spagna hanno mantenuto una relazione stabile, forgiando legami con determinazione strategica. Una lezione importante che ne deriva è il valore di assumere decisione corrette basate su interessi comuni.

Da parte sua, Sánchez ha affermato che le sue quattro visite rispecchiano la grande importanza che entrambi i Paesi attribuiscono al loro legame, auspicando un impegno più profondo e una comprensione reciproca. Ha anche dichiarato che la Spagna attribuisce grande valore allo status di potenza mondiale della Cina.

L’incontro riflette una più vasta strategia condivisa volta a garantire continuità agli incontri istituzionali. Interazioni così frequenti hanno fornito continuità alle relazioni bilaterali, nonostante l’aumento delle incertezze geopolitiche.

Oltre al dialogo politico ai vertici, anche la cooperazione economica resta un pilastro centrale del rapporto. Da anni la Cina è il principale partner commerciale della Spagna al di fuori dell’Unione Europea e il commercio bilaterale continua a espandersi. Dati recenti indicano una crescita degli scambi di beni e servizi, oltre a nuovi ambiti di collaborazione nei settori dell’energia rinnovabile, dei veicoli elettrici e dell’industria digitale. Nel 2025, il commercio bilaterale di merci tra Cina e Spagna ha superato i 55 milioni di dollari, registrando un incremento del 9,8% su base annua.

Nel frattempo, le aziende cinesi hanno intensificato gli investimenti in Spagna in settori quali le batterie elettriche, le energie rinnovabili e le infrastrutture, contribuendo alla creazione di posti di lavoro a livello locale e allo sviluppo industriale. I prodotti agroalimentari spagnoli, come l’olio di oliva, il vino e la carne suina, hanno consolidato la propria presenza sul mercato cinese, a testimonianza di una struttura commerciale complementare.

La visita di Sánchez ha confermato questa tendenza, con entrambe le parti impegnate a esplorare nuovi modi per bilanciare ulteriormente gli scambi commerciali e ampliare l’accesso al mercato. La firma di accordi di cooperazione in ambiti quali economia e commercio, istruzione, scienza e tecnologia, settore agroalimentare, si inserisce nel più ampio tentativo di preservare i rapporti economici nonostante le trasformazioni delle catene di approvvigionamento mondiali.

Al di là dei benefici bilaterali, la visita ha assunto una portata internazionale più ampia. Xi ha invitato Cina e Spagna a lavorare in stretta sinergia per respingere ogni deriva verso la “legge della giungla” e sostenere insieme un autentico multilateralismo, ribadendo il comune impegno per un ordine internazionale fondato sulle regole.

Allo stesso modo, Sánchez ha sottolineato l’importanza della cooperazione multilaterale e di un’economia mondiale equilibrata che garantisca una prosperità condivisa. Le sue dichiarazioni riflettono il posizionamento della Spagna, promotrice di dialogo e cooperazione in seno all’Unione Europea, proprio mentre si intensificano i dibattiti su commercio, sicurezza e governance mondiale.

Le due parti hanno inoltre manifestato una convergenza di vedute sul mantenimento della stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali, in un momento in cui in alcune aree del mondo crescono le pressioni protezionistiche e le istanze di “decoupling” economico. Questa cooperazione dimostra come le principali economie possano promuovere politiche di apertura, affrontando al contempo le divergenze attraverso il dialogo.

Il contesto più ampio della visita di Sánchez riflette un periodo di forte incertezza globale, in cui conflitti e frammentazione economica influenzano i dibatti politici. Alla luce di tale scenario, Cina e Spagna hanno ribadito l’importanza della prevedibilità nelle relazioni bilaterali, configurando la loro collaborazione come un fattore di stabilità.

Al termine della visita di Sánchez, l’accento posto sulla continuità, per quanto riguarda il dialogo tra leader, la cooperazione economica e la convergenza su questioni mondiali, ha sottolineato come il rapporto sia considerato solido da entrambe le parti. In un contesto internazionale in continua evoluzione, i rapporti sino-spagnoli non sono considerati solo reciprocamente vantaggiosi, ma si inseriscono nel quadro di un impegno più vasto volto a preservare la collaborazione in un mondo sempre più complesso.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Spain-deepen-ties-amid-global-uncertainty-1Mn08gN0HlK/p.html



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immediapress/globenewswire