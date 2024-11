Champions League, riparte il progetto Planet ChampiONs: Marco Borriello e due tifosi insieme per Real Madrid-Milan

(Adnkronos) –

Roma, 5 novembre 2024 – Uno dei confronti più affascinanti nella storia delle coppe europee, vissuto al fianco di un campione che lo ha giocato in prima persona. La sfida tra Real Madrid e Milan in Champions League, con il 3-1 firmato dai rossoneri al Bernabeu, lascerà un ricordo speciale a due tifosi rossoneri, che hanno seguito la partita del Bernabeu in compagnia di Marco Borriello. Un appuntamento che rientra nel format Planet ChampiONs, l’iniziativa editoriale con focus sulle emozioni della massima competizione europea, sviluppata da Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Appartengono alla folta platea social delle due community i due followers, Jessica e Mario, che hanno guardato il match a casa di quest’ultimo insieme all’ex attaccante che quindici anni fa – era l’ottobre del 2009 – visse un’altra serata epica proprio al Bernabeu, con il Milan che vinse 3-2 in rimonta. Nell’appuntamento di ieri, i due tifosi hanno vissuto insieme a lui le emozioni della partita, condivise in diretta sulla pagina Instagram di Planetwin365.news. “Incredibile vederla insieme a Borriello”, ha commentato Mario, a cui ha fatto eco Jessica “Quasi tremo, bellissimo”. Tifo a parte, l’ex attaccante è stato anche profetico sul risultato della partita, mancando il risultato esatto solo per un gol: “Sarà difficile, giocare a Madrid non è mai semplice e arrivano dal ko con il Barcellona – aveva detto prima del fischio d’inizio – Ma io sono di parte e mi auguro una serata speciale: finirà 2-1 per il Milan”. Un pronostico che lo ha reso l’eroe della serata tra tifosi e che si accompagna alla sua analisi sull’inizio di stagione del team di Fonseca: “E’ vero, ci sono stati tanti alti e bassi. Ma è una squadra che ha tanti giocatori fortissimi sia dal punto di vista tecnico che fisico. E poi abbiamo visto che nelle sfide importanti, come anche il derby, è una squadra che si esalta”. Borriello racconta anche il suo attaccamento ai rossoneri: “E’ la squadra a cui devo tutto: sono cresciuto nelle giovanili, mi ha dato visibilità in Serie A, mi ha fatto esordire in Champions League e me l’ha fatta vincere”. Anche per il giocatore più speciale con cui abbia giocato Borriello sceglie uno dei grandi milanisti della storia: “Paolo Maldini, un punto di riferimento sia professionale che umano”. Dopo le emozioni della diretta, a partire dall’8 novembre sarà disponibile sui canali social del portale di infotainment il video, realizzato in collaborazione con Operazione Nostalgia, che permetterà di rivivere i momenti più belli della serata. Il nuovo appuntamento di Planetwin365.news dedicato agli utenti fa seguito alle iniziative portate avanti insieme a Operazione Nostalgia da inizio anno. Tra queste, i due Raduni di giugno (a Salerno) e di luglio (a Novara), che hanno portato allo stadio 35mila persone da tutta Italia, per le due amichevoli tra grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del pallone. Il primo video del progetto PlanetChampiONs relativo alla serata con Marco Borriello sarà disponibile a questo link: www.instagram.com/planetwin365.news

