Chi è Alessandro Ciciarelli, l’esperto di Intelligenza Artificiale dietro pmi e Istituzioni

(Adnkronos) – Rivoluzionare l'Accesso all'Intelligenza Artificiale: Consulenze gratuite e Soluzioni Economiche per le Piccole e Medie Imprese Italiane. Roma, 4 luglio 2024. L'applicazione dell'intelligenza artificiale nel contesto contemporaneo rappresenta una sfida che richiede strategia, innovazione e una gestione impeccabile delle tecnologie emergenti. Ogni imprenditore o professionista si trova a competere in un mercato sempre in evoluzione. Differenziarsi efficacemente richiede più di un semplice utilizzo delle tecnologie: è indispensabile un approccio integrato e strategico per evitare di venire surclassati da tool o software. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale e le piattaforme di IA generativa come ChatGPT hanno cambiato le regole del business. L'importanza di rimanere aggiornati è parallela a quella di misurare l'efficacia delle proprie strategie AI e di adeguarsi rapidamente ai feedback del mercato. Per migliorare l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel proprio business, un audit iniziale permette di comprendere non solo lo stato attuale delle tecnologie utilizzate, ma soprattutto di identificare le opportunità e i punti di forza da sviluppare. Tutto questo lo sa bene Alessandro Ciciarelli, esperto di intelligenza artificiale e fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net, un portale che ha raggiunto milioni di visite e collabora con grandi aziende pubbliche e private. Ha fornito significativi contributi in questi ambiti, sviluppando strategie efficaci per l'adozione dell'IA e supportando la trasformazione digitale di numerose realtà. Ciciarelli sottolinea l'importanza di prepararsi al futuro: "L'Intelligenza Artificiale rappresenta un pilastro fondamentale del futuro. L'Italia ha già perso la sfida di Internet, vedendo centinaia di piccole attività travolte da aziende oltreoceano. Il vero rischio non deriva dall'IA stessa o dalle multinazionali estere, bensì dalla mancanza di comprensione e preparazione nel sfruttarne il potenziale. Non sarà l'IA a rubarti il lavoro, ma qualcuno che ha capito come sfruttarla. Noi insegniamo come usarla al meglio, gratuitamente. Il nostro obiettivo è democratizzare l'intelligenza artificiale in Italia, assicurandoci che non rimanga riservata ad un'élite selezionata." Questa filosofia riflette una profonda comprensione delle sfide che le PMI italiane affrontano nell'integrare nuove tecnologie e una determinazione a fornire soluzioni pratiche e accessibili. Le consulenze gratuite offerte da Ciciarelli e il suo team di esperti tramite IntelligenzaArtificialeItalia.net rappresentano un punto di forza del servizio. Accompagniamo passo dopo passo PMI e liberi professionisti nell'integrare queste tecnologie, iniziando con un audit iniziale per comprendere le esigenze specifiche e identificare le opportunità di miglioramento. Segue la stesura di un piano operativo dettagliato e una strategia su misura, il tutto incluso nella prima consulenza gratuita. Questo approccio assicura che le aziende possano avvalersi delle migliori pratiche e strumenti per sfruttare al massimo il potenziale dell'intelligenza artificiale, garantendo una transizione fluida e di successo verso l'innovazione. Le statistiche di HatchWorks evidenziano come l'adozione dell'IA possa migliorare la produttività dei dipendenti fino al 66%, sottolineando l'importanza delle iniziative di Ciciarelli. Alessandro Ciciarelli, fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net nel 2017, è un pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale, dedicato a rivoluzionare l'accesso e l'applicazione di queste tecnologie in Italia. Con una passione per la tecnologia che risale all'infanzia, Ciciarelli ha sempre visto la programmazione come un'abilità trasformativa, capace di elevare l'individuo da semplice utilizzatore a creatore di qualcosa di straordinario e duraturo. L'intelligenza artificiale amplifica questa capacità, permettendo di creare progetti innovativi e di grande impatto. “Quando ho fondato IntelligenzaArtificialeItalia.net, l'obiettivo era colmare una lacuna evidente : in Italia mancava un punto di riferimento accessibile e gratuito per chiunque volesse avvicinarsi al mondo dell'IA. Grazie a collaborazioni con vari enti pubblici e privati, ho raccolto corsi, libri, progetti e spiegazioni, rendendoli disponibili gratuitamente sul sito in italiano. Questo per garantire a tutti un punto di inizio solido e accessibile a chiunque. Adesso il nostro obiettivo è aiutare PMI e Professionisti non solo a capire la tecnologia MA a sfruttarla per aumentare la loro produttività e i loro guadagni.” afferma Ciciarelli Usare tool come ChatGPT ed affidarsi completamente ad essi è come ripercorrere la storia di Amazon e dei piccoli negozianti, ma questa volta il discorso coinvolgerà tutti i consulenti e le aziende di servizi travolti dalla rivoluzione dell'IA. La chiave non è semplicemente adottare queste tecnologie, ma capire come integrarle strategicamente nelle proprie attività per mantenere un vantaggio competitivo. Alessandro Ciciarelli e il suo team di IntelligenzaArtificialeItalia.net offrono le conoscenze e le risorse necessarie per fare proprio questo, garantendo che le PMI italiane non solo sopravvivano, ma prosperino in un mercato sempre più dominato dall'intelligenza artificiale. La storia ci insegna che chi non si evolve rischia di essere superato: con le giuste competenze e strategie, il futuro può essere affrontato con fiducia e successo. Per informazioni:

https://www.intelligenzaartificialeitalia.net/

Alessandro Ciciarelli +39 339 694 4530