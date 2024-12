Conclusa Ufficialmente La XIV Edizione Di Premio 2031

(Adnkronos) –

Si è conclusa con successo la XIV edizione di Premio 2031, con la premiazione ufficiale di tutti i vincitori.



2031, ex Premio Gaetano Marzotto, è la più importante competition italiana per innovatori e startup. Dal 2010, ha visto oltre settemila startup transitare, centinaia di premi, percorsi avviati e investimenti generati con centinaia di partner nazionali e internazionali.

Milano, venerdì 20 dicembre 2024 – Nella serata di giovedì 19 dicembre, presso il MEET Digital Culture Center di Milano, si è tenuto il grande evento finale per concludere ufficialmente la XIV edizione di Premio 2031. Anche quest’anno, fondamentale il supporto dei nostri Main Sponsor, Repower e UniCredit

Start

Lab, e dei tantissimi percorsi e premi messi in palio dai migliori Centri di Innovazione italiani e dai nostri Sponsor e Partner, i cui vincitori sono stati scelti dopo un’attenta selezione delle oltre centinaia candidature pervenute. “Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla serata di premiazione finale della XIV edizione di Premio 2031, momento culminante di un percorso che ha messo in luce l’eccellenza dell’innovazione italiana e il dinamismo delle startup. – commenta Cristiano Seganfreddo, Presidente di Premio 2031 – La serata è stata dedicata a coloro che si sono contraddistinti per la loro capacità di sviluppare soluzioni all’avanguardia, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e alla creazione di un futuro più responsabile. È stata, inoltre, un’opportunità straordinaria per riunire l’intero ecosistema dell’innovazione italiana, promuovendo un fertile scambio di idee e stimolando la reciproca ispirazione. Un ringraziamento speciale va ai nostri Main Sponsor, Repower e UniCredit Start Lab, il cui supporto ha avuto un ruolo determinante nel successo di Premio 2031. Insieme, abbiamo contribuito a rivoluzionare il panorama dell’innovazione nel nostro Paese, creando una rete solida che unisce startup, acceleratori e incubatori, fondamentale per il futuro dell’ecosistema imprenditoriale italiano”. Durante la serata, sono stati decretati i vincitori dei seguenti Premi Speciali: Premio Speciale 2030 Social Impact, Premio Speciale InnovUp, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale Jacobacci & Partners, Premio Primo Round, Premio Speciale Publicis, Premio Speciale Repower, Premio Speciale Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Premio Speciale Turismi.ai, Premio Speciale UniCredit Start Lab.



È stato conferito, inoltre, l’immancabile 2031 Startup Award, il premio che prevede la vincita di 10.000 euro in percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School, e che coinvolge un Comitato di Selezione presieduto da Danilo Mazzara e composto da professionisti del settore che rappresentano il meglio dell’innovazione in Italia. Le startup finaliste, React4life,

Limenet, èlevit, Agreenet e Robotizr hanno avuto l’opportunità di pitchare durante la serata, e il pubblico ha votato la migliore: a vincere è stato il progetto React4life presentato da Maurizio Aiello, CEO e Co-Founder React4life, biotech italiana la cui tecnologia organ-on-chip MIVO supera i limiti di test in vitro e modelli animali, aumentando affidabilità di test farmacologici, medicina personalizzata e immuno-oncologia. Servono clienti in +22 Paesi tra accademia, industry e pharma.

Danilo Mazzara, Presidente Comitato di Selezione 2031 ha dichiarato: “Premio 2031 si conferma anche quest’anno il più grande network di innovazione aperta, capace di generare impatto con un approccio inclusivo, coinvolgendo diversi stakeholder di rilievo dell’ecosistema. Un’iniziativa che continua a ispirare, valorizzando il talento imprenditoriale e contribuendo al progresso del sistema Paese”. Di seguito gli altri vincitori dei Premi Speciali di questa XIV edizione: Primo Round è stato vinto da Point Zero che ha presentato ZEDS, tecnologia che mira a eliminare le emissioni secondarie di particolato dei sistemi di frenata, con una combinazione di motore elettrico e l’innovativo freno magnetoreologico, per una mobilità sicura, efficiente e senza inquinamento. Facciamo i complimenti anche a tutti i progetti vincitori dei Percorsi messi in palio dai nostri Centri di Innovazione partner. Eccoli di seguito: Ringraziamo anche GA.MA e tutta la famiglia Marzotto, nostro storico partner che da sempre crede nel progetto e tutti i nostri preziosi Sponsor, Partner e Supporter che hanno contribuito a creare un ecosistema favorevole all’innovazione e all’imprenditorialità, offrendo agli innovatori la possibilità di sviluppare le proprie idee e trasformarle in realtà. Si coglie infine l’occasione per fare un ringraziamento speciale a tutti i membri del Comitato di Selezione di 2031: Danilo Mazzara, CEO e Founder SkillforEquity.com e Presidente del Comitato di Selezione 2031; Aldo Pozzoli, Principal Director Accenture; Alessandro Rotilio, Imprenditore; Alessandro Tavecchio, Partner presso P101 Ventures; Alvise Biffi, Vicepresidente di Assolombarda; Amedeo Giurazza, Fondatore e Amministratore delegato, Vertis SGR; Andrea Pagliai, GDMH CEO Advisor e COO; Andrea Rota, Managing Director, Club degli Investitori; Anna Amati, Co-Founder & Partner di EUREKA! Venture SGR SpA; Annamaria Tartaglia, CEO TheBrandSitter, Founder Angels4Women, W7 (G7) e W20 (G20) Advisor; Davide Guariento, Amministratore Delegato M31; Emanuela Corallo, Innovative Finance Advisor per Save the Children Italia e Save the Children Global Ventures; Federico Davini, Partner and Investment Board A11 Venture; Federico Rajola, Direttore CeTIF – Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari; Francesca Perrone, Head ESG & Start Lab Italy, UniCredit; Francesco Cerruti, Direttore Generale Italian Tech Alliance; Francesco Inguscio, CEO & Rainmaker, Nuvolab; Francesco Mantegazzini, CEO di MGH7 Venture Capital; Giacomo Biraghi, Presidente Stratosferica; Giorgio Pallocca, Entrepreneur; Giovanni Iozzia, Giornalista e consulente editoriale; Giovanni Rizzo, Partner e Key Manager del Fondo Biotech di Indaco Venture Partners; Giulia di Giovanni, Group Head of Innovation Poste Italiane; Giulia Trombin, Presidente Associazione Startup Turismo; Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs, UniCredit; Ilaria Navoni, Startup Program Manager; Laura Antonioli, Head of Medical Affairs UCB Pharma S.p.A; Laura Ghislandi, Executive Coach & Senior HR Advisor; Luciano De

Propris, Head of Open Innovation & Sustainability Consorzio ELIS; Luigi Galimberti, Presidente di ToSeed Partners; Marco Rizzelli, General manager di Seed Money Srl; Marco Turchini, Managing Partner, Algebris Climatech; Paolo Gubitta, Direttore scientifico Area imprenditorialità CUOA Business School; Piergiorgio Grossi, Chief Innovation Officer, Credem Banca; Riccardo Donadon, Founder, Chairman presso H-FARM; Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso; Simona Torre, Fondazione Italiana Accenture – Direttore Generale. Premio 2031 è un’iniziativa promossa da Associazione 2031;

Con il patrocinio di: AgID – Agenzia per l’Italia Digitale;

Main Sponsor: Repower, UniCredit Start Lab;

Sponsor & Premi Speciali: 2030 Social Impact, GA.MA, InnovUp – Italian Innovation & Strartup , Invitalia, Jacobacci & Partners, Publicis, Repower, Santa Margherita, Turismi.ai, Unicredit StartLab;

Partner: CUOA Business School, InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem, Italian Tech Alliance, Jacobacci & Partners;

Partner tecnici: Fondazione Italiana Accenture, SkillforEquity;

Centri di innovazione: 2i3T/ Torino, a|Cube/ Milano, Almacube/ Bologna, B4i/Milano, Bio4Dreams/ Milano, beeco/ Grosseto; Bioindustry Park/ Colleretto Giacosa (TO), Blue Factory/ Torino, Campania NewSteel/ Napoli, ComoNExT/ Lomazzo(CO), Day One/ Roma, Digital Hub/ Cascina,

G-FACTOR/ Bologna, Galileo Visionary District – Start Cube/ Padova, GELLIFY/ Milano, I3P/ Torino, Impact Hub/ Milano, In Cibum Lab/ Salerno, Industrio Ventures/ Rovereto (TN), Isola Catania/ Catania, Kilometro Rosso/ Bergamo, Marzotto Venture Accelerator/ Roma, Paradigma/ Padova, PoliHub/ Milano, Polo Tecnologico di Navacchio/ Navacchio (PI), Romagnatech/ Faenza (RA), SocialFare/ Torino, SprintX Incubator/ Bari, The Net Value/ Cagliari, The Qube/ Lecce, Toscana Life Sciences/ Siena, WY Lab/ Genova, Zest Spa / Roma. Supporter: AIFI, Associazione Startup Turismo, Club Degli Investitori, Economy Up, Elis, Italian Angels for Growth, LIFTT, OVHcloud, Rainmakers.



