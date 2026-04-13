EcoHash, la sussidiaria di Cango specializzata in HPC e inferenza AI, avvia le operazioni commerciali

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

DALLAS, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ — Cango Inc. (NYSE: CANG) (“Cango” o la “Società”), azienda leader nel settore del mining di Bitcoin che sfrutta le proprie attività globali per sviluppare una piattaforma integrata di calcolo energetico e di intelligenza artificiale, ha annunciato oggi il lancio del portale digitale ufficiale della sua controllata, EcoHash Technology LLC (“EcoHash” o la “Controllata”). Accessibile all’indirizzo www.ecohash.com, questa piattaforma funge da interfaccia principale per le operazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e di inferenza AI di EcoHash. Il sito è progettato per semplificare il coinvolgimento strategico con due tipi principali di pubblico: Sviluppatori di intelligenza artificiale alla ricerca di risorse di calcolo a bassa latenza, vicine alla sorgente, e operatori di calcolo ad alta intensità energetica che perseguano percorsi modulari per la diversificazione dell’infrastruttura.

Secondo le previsioni di Goldman Sachs Research, la domanda di energia per i data center statunitensi potrebbe raggiungere i 700 TWh entro il 2030, trainata principalmente dai carichi di lavoro di inferenza basati sull’intelligenza artificiale; tuttavia, l’offerta massima disponibile rimane di poco superiore ai 300 TWh, evidenziando un divario strutturale di circa 400 TWh tra la crescente domanda di potenza di calcolo e il ritardo nell’implementazione delle infrastrutture. EcoHash affronta queste sfide sfruttando l’impronta energetica globale di Cango per implementare moduli di calcolo standardizzati e plug-and-play, abbinati alla sua piattaforma di orchestrazione proprietaria EcoLink. Questo sistema integrato unifica e gestisce la capacità di calcolo distribuita geograficamente per garantire un’operatività di livello aziendale grazie a un sistema di failover intelligente. Il risultato: Capacità di calcolo elastica e a bassa latenza, che si adatta automaticamente e si attiva su richiesta.

Cango sta dedicando a questa iniziativa uno spazio presso il suo impianto minerario di proprietà da 50 MW situato in Georgia. Sfruttando le infrastrutture e l’accesso all’energia già presenti nella struttura, il sito ospiterà una serie completa di container, fungendo da “showroom vivente”. Questa struttura è progettata non solo per dimostrare le prestazioni reali in diverse configurazioni termiche e di alimentazione, ma anche per fungere da hub strategico di prova di concetto per i collaboratori del settore nell’ambito dell’infrastruttura digitale e dell’ecosistema minerario. Dimostrando la fattibilità commerciale di questi moduli plug-and-play, Cango mira a invitare partner globali a integrarsi nella rete EcoHash. Questo approccio collaborativo mira a costruire una rete elettrica basata sull’intelligenza artificiale, robusta e distribuita a livello globale, replicando il modello georgiano in siti ad alto potenziale sia all’interno che all’esterno dell’attuale rete di Cango.

Jack Jin, Chief Technology Officer di EcoHash, ha commentato: “EcoHash rappresenta il veicolo principale della nostra strategia per progettare una piattaforma pronta per il futuro e fungere da nostro prossimo motore di crescita, entrando ora in una fase di commercializzazione accelerata. Il nostro livello di orchestrazione proprietario, il sistema nervoso centrale della nostra rete, è progettato per consentire un’allocazione intelligente delle risorse in tempo reale. Ciò collega le risorse energetiche decentralizzate direttamente alle esigenze dell’inferenza LLM, dell’IA generativa e di una gamma crescente di applicazioni ad alta intensità di calcolo man mano che la nostra infrastruttura di nodi si espande”.

Contatto: ir@cangoonline.com



Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ecohash-la-sussidiaria-di-cango-specializzata-in-hpc-e-inferenza-ai-avvia-le-operazioni-commerciali-302740754.html



Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

—

immediapress/pr-newswire