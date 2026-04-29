Dahua Technology pubblica il rapporto ESG 2025: promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’intelligenza digitale

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

HANGZHOU, Cina, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ — Dahua Technology, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni e servizi AIoT incentrati sulla videosorveglianza, ha pubblicato il suo settimo rapporto ESG (Environmental, Social and Governance – Ambientale, sociale e di governance), in cui illustra l’impegno costante a favore dello sviluppo sostenibile nell’ambito della sua missione volta a “creare una società più intelligente e migliorare la qualità della vita”.

Nel 2025, Dahua ha ulteriormente integrato le strategie ESG nelle proprie attività globali, concentrandosi sullo sviluppo sostenibile, sulla conformità normativa e sull’uso responsabile della tecnologia. L’azienda ha ottenuto la medaglia d’argento EcoVadis, assegnata al 15% delle migliori aziende a livello mondiale.

Diffondere l’innovazione AIoT in tutti i settori

Dahua ha continuato ad ampliare le applicazioni AIoT in contesti industriali, urbani e ambientali. In settori quali quello delle nuove energie e petrolchimico, soluzioni di ispezione intelligenti hanno garantito una maggiore sicurezza delle operazioni e migliorato l’efficienza delle attività di manutenzione. Nei contesti urbani, i sistemi di monitoraggio del traffico e delle infrastrutture basati sull’intelligenza artificiale hanno facilitato la gestione del traffico e la risposta agli incidenti, contribuendo a efficientare la gestione delle città. Nel campo della tutela ambientale, Dahua ha applicato le tecnologie video e di rilevamento a progetti di monitoraggio della biodiversità, stringendo collaborazioni come quella con il World Wide Fund for Nature (WWF) per la conservazione delle zone umide. Le soluzioni AIoT sono state applicate anche al settore sanitario e dell’istruzione per migliorare l’efficienza operativa e l’accessibilità dei servizi quotidiani.

Favorire lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio

Nel 2025, Dahua ha portato avanti la riduzione delle emissioni di carbonio in tutte le sue attività. L’azienda ha ampliato gli impianti fotovoltaici, aggiungendo circa 6,33 MW di potenza installata, con un aumento del 78% rispetto all’anno precedente. La produzione annua di energia solare destinata all’autoconsumo ha raggiunto i 11.080,70 MWh. A livello produttivo, Dahua ha potenziato i propri stabilimenti a luci spente, con veicoli a guida automatica (AGV) che coprono un’ulteriore superficie di 30.000 m2, migliorando l’efficienza logistica del 50%. Sul fronte dei prodotti, ha continuato a sviluppare soluzioni ad alta efficienza energetica, tra cui dispositivi 4G a energia solare, telecamere da esterno alimentate a batteria e sistemi di ricarica CC da 480 kW, al fine di ridurre le emissioni di carbonio. L’azienda ha ottenuto oltre 150 certificazioni di sostenibilità ambientale e ha redatto più di 40 rapporti sull’impronta di carbonio dei propri prodotti. Ha inoltre ottimizzato il design degli imballaggi, riducendone il volume medio del 20% e migliorando l’utilizzo dello spazio di stoccaggio e trasporto del 300%.

Rafforzare governance, conformità e sicurezza dei dati

Dahua ha rafforzato il quadro di governance integrando la gestione della conformità in tutte le sue attività globali e consolidando gli standard in materia di etica aziendale e sicurezza delle informazioni. L’azienda ha ottenuto diverse certificazioni, tra cui GB/T 35770-2022 per la gestione della conformità, ISO 9001 per la gestione della qualità e ISO 28000 per la sicurezza della catena di fornitura. Nel corso dell’anno non si sono verificati richiami di prodotti dovuti a problemi di qualità o sicurezza. Per quanto riguarda la sicurezza informatica e la tutela della privacy, Dahua ha continuato ad allinearsi agli standard internazionali quali CE-RED, ISO 27701 e ISO 27018, gestendo al contempo un sistema di monitoraggio delle vulnerabilità finalizzato all’individuazione dei rischi e alla risposta agli stessi. Dahua ha inoltre sviluppato pratiche avanzate di governance dell’IA, che prevedono anche l’allineamento alla norma ISO/IEC 42001 per la gestione dell’intelligenza artificiale.

Promuovere il coinvolgimento della comunità e l’impatto sociale

Nel 2025, Dahua ha sostenuto operazioni di soccorso in caso di calamità e progetti a favore della comunità in diverse regioni. In Europa, l’azienda ha contribuito a iniziative di riforestazione a Madrid a seguito di incendi boschivi, sostenendo il ripristino ecologico. Dahua ha inoltre collaborato con organizzazioni benefiche quali Rêves in Francia e Starlight in Australia per sostenere i bambini affetti da malattie gravi. Nel Sud-Est asiatico, Dahua ha partecipato a operazioni di pronto intervento, offrendo aiuti per le inondazioni in Indonesia e assistenza post-terremoto in Myanmar.

Per ulteriori informazioni, consultare il rapporto ESG Dahua 2025.

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