Devis Paganelli: “Ecco la mia visione per emergere nel mondo dello spettacolo”

(Adnkronos) – Rimini, 20 dicembre 2024.Per emergere nel mondo dello spettacolo talento e determinazione non bastano, serve anche il supporto di professionisti qualificati che sappiano come trasformare potenziale in una duratura carriera di successo. “Chi aspira a diventare famoso deve sapere che affidarsi a figure esperte fa la differenza. Oggi, in particolare il mondo dell’intrattenimento, ma non solo, richiede strategia, conoscenza del mercato e capacità di muoversi con sicurezza tra casting, produzioni e occasioni da cogliere al volo. Per questo è indispensabile il supporto di professionisti qualificati, capaci di valorizzare il talento e di orientarlo nella direzione giusta, trasformando aspirazioni e sogni in progetti concreti”. È quanto dichiarato da Devis Paganelli, imprenditore riminese con una consolidata esperienza nel panorama della comunicazione e dello spettacolo italiano. CEO di Are Communication International LTD, società leader nella comunicazione e produzione di eventi internazionali e format televisivi, Paganelli è un punto di riferimento per la comunicazione, la produzione di spettacoli, eventi e format televisivi, con oltre vent’anni di esperienza. La sua agenzia rappresenta volti noti della televisione, della musica e del cinema ed offre concrete opportunità di successo a talenti emergenti. “La mia carriera è iniziata nel mondo del nightlife, dove mi occupavo di organizzare ospitate di personaggi famosi nei locali notturni. Ho poi gestito dei noti magazine specialistici come TREND Discotec o SLIDE, un free press che si è affermato come un modello di riferimento nazionale del settore”, ha proseguito Paganelli. Autore di programmi televisivi come o Match Music e Crazy Dance, per l’imprenditore riminese la svolta è arrivata quando, insieme al maestro Vince Tempera e in partnership con Maria Teresa Ruta, ho ideato Sanremo Newtalent, un format televisivo che dà spazio a talenti emergenti meritevoli e talentuosi: “Una vetrina attraverso cui approdare su canali televisivi nazionali, catturando l’attenzione di note etichette discografiche”, ha commentato Paganelli, sottolineando la sua dedizione nel costruire percorsi accessibili e professionali per gli aspiranti artisti. Il lavoro del CEO di Are Communication International LTD – riconosciuto a livello internazionale con premi e onorificenze come il titolo di Ambasciatore per la Pace e i Diritti Civili, assegnatogli nel 2023 dalla Diplomatic Mission Peace and Prosperity, accreditata presso Nazioni Unite e NATO per aver devoluto gran parte dei suoi guadagni in scopi umanitari – si traduce nella capacità di guidare gli artisti emergenti, con un approccio basato su competenza, relazioni e visione strategica. “Tra i beauty contest sviluppati e ormai consolidati nel settore, mi piace ricordare Miss Principessa d’Europa, un concorso di bellezza nazionale che offre visibilità a giovani talenti, e Mister Universe TMM, dedicato alla bellezza maschile a livello internazionale. Fra i format televisivi, invece, Influencer Girls, il primo reality show con influencer o SuperMiss, reality in onda su canali SKY,”, ha concluso l’imprenditore. Nel corso della sua carriera, Davis Paganelli ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, passando dalla stampa tradizionale ai nuovi media digitali. La sua esperienza e il suo network nel settore dello spettacolo oggi lo hanno reso una figura di riferimento per tutti gli artisti emergenti alla ricerca di opportunità concrete e strumenti efficaci per farsi strada in un ambiente altamente competitivo. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)