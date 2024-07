Emily Russo, Chakra In Armonia: il Bestseller su come connettersi con il proprio Io Superiore

(Adnkronos) – Milano, 05.07.2024 – Affrontare i problemi quotidiani in maniera efficace e imparare a gestire le emozioni è l’obiettivo di tante persone. Quello che tuttavia molti non sanno è che trasformare in meglio la propria vita è possibile. Tutto sta nel bilanciare i chakra per accrescere il proprio benessere personale e stabilire una connessione più profonda e significativa con il proprio Io Superiore. Per tutti coloro che desiderano vivere una vita più equilibrata e soddisfacente ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Emily Russo “CHAKRA IN ARMONIA. Benessere Olistico Attraverso La Connessione Con Il Tuo Io Superiore Grazie Al Pendolo e Al Metodo Olistico QSR”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per sperimentare un nuovo processo di trasformazione positiva. “Il mio non è un semplice libro: è un viaggio profondo alla scoperta del benessere attraverso l'armonizzazione dei chakra. Qui si esplora in modo dettagliato come le emozioni e gli aggiustamenti corporei influenzino il flusso energetico del corpo, sottolineando come un equilibrio energetico possa migliorare significativamente il benessere e la serenità” afferma Emily Russo,autrice del libro.“Il cuore del libro è dedicato al Metodo QSR, un approccio olistico che integra le dimensioni spirituali, mentali, emozionali e fisiche dell'essere. Questo metodo è pensato per guidare l'individuo verso un benessere autentico e duraturo, facilitando una trasformazione personale che impatta su ogni aspetto della vita”. Secondo l’autrice,comprendere l'importanza di integrare la dimensione spirituale, mentale, emozionale e fisica nella propria vita è fondamentale per raggiungere un vero benessere olistico. Inoltre, prestando attenzione ai segnali del corpo e alle emozioni, possiamo riconoscere e affrontare i blocchi energetici che ci impediscono di vivere pienamente. In questo contesto, il Metodo QSR di Emily Russo offre strumenti pratici e potenti per armonizzare questi elementi, promuovendo un benessere completo e duraturo. “Attraverso il suo libro Emily Russo condivide, con un pubblico ampio, il potere trasformativo della connessione con il proprio Io Superiore” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “E’ proprio grazie a questo processo che l’autrice è stata in grado di superare le sfide quotidiane e i momenti più difficili della propria vita. Oggi, questi strumenti sono finalmente disponibili per tutti i lettori che desiderano valorizzare il proprio potenziale interiore”. “La qualità e l'utilità dei contenuti formativi offerti da Giacomo Bruno, mirati a supportare gli esperti nel raggiungimento dei loro obiettivi, hanno profondamente impressionato me e rafforzato la mia decisione di scrivere il mio libro con la sua casa editrice” conclude l’autrice. “La dedizione mostrata da Bruno Editore nel supportare gli autori nel diffondere la loro conoscenza è stata una componente chiave nella mia scelta”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3RqdGoL



Emily Russo, venezuelana con radici italiane, laureata in Lingue Moderne e traduttrice in tre lingue: spagnolo, inglese e italiano. Da oltre trent'anni, si dedica al mondo spirituale, fungendo da istruttrice e facilitatrice nella connessione con l’Io Superiore. Ha maturato una profonda conoscenza in diverse tecniche terapeutiche quali i Fiori di Bach (BFRP), il Reiki, Access Bars, Giurigione Riconnettiva e il Tapping. Come co-creatrice del sistema olistico QSR (Cosa Ci Vuole), ha riunito decenni di esperienza, ricerca e pratica per offrire un approccio complessivo al benessere mentale, emotivo e fisico. Il suo impegno è guidare coloro che cercano una trasformazione interiore e un equilibrio completo. Crede fermamente nel potenziale trasformativo di queste pratiche olistiche e si impegna per condividere le conoscenze accumulate nel corso degli anni.Sito web:https://www.metodoqsr.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)