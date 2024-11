Estate in Sardegna, con Lanusei prosegue l’ampliamento del network turistico dedicato all’isola

(Adnkronos) – Il progetto sviluppato da Pagine Sì! Spa continua la sua crescita, offrendo tour virtuali, informazioni dedicate su eventi, siti archeologici, e la possibilità di prenotazioni di hotel e B&B Lanusei (Nu),19/11/2024.La sala consiliare del Comune di Lanusei ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione del progetto Estate in Sardegna, portale turistico innovativo dedicato alla scoperta dell’isola. Alla presenza del Sindaco Davide Burchi, dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Francesca Loi e dell’Assessore alla Transizione Digitale Renato Pilia, i responsabili dell’iniziativa sviluppata da Pagine Sì! Spa hanno raccontato gli strumenti a disposizione presenti nel network Estate in Sardegna per amministrazioni, enti locali e mondo dell’impresa. Il progetto, che già coinvolge numerose località sparse in tutta l’isola e gli utenti web, affascinati dalla fruibilità del servizio e dalle informazioni utili all’organizzazione del viaggio in Sardegna, spazia dall’offerta di tour virtuali immersivi agli aggiornamenti quotidiani su eventi e manifestazioni, con schede dettagliate su specifiche località, spiagge, escursioni in montagna. “Il mondo digitale ci offre una grande opportunità: scoprire territori originali, non conosciuti dal grande pubblico, ancora più esclusivi e inediti. Oggi, grazie al portale Estate in Sardegna, abbiamo l’opportunità di far conoscere una parte dell’isola meno nota ma sempre più interessante, favorendo un turismo che si estende anche fuori stagione”, spiega Simona Depretis, responsabile nazionale del progetto. “I nostri obiettivi sono quelli di ampliare in modo capillare la nostra presenza, sia sui territori sia tra le aziende presenti sul portale, valorizzando le specificità storiche, artistiche e culturali di ogni area”. Estate in Sardegna, fortemente valorizzato grazie all’impegno di Renzo Masala, responsabile commerciale sull’isola di Pagine Sì! Spa, ha fin da subito trovato l’apprezzamento delle amministrazioni comunali. “Un portale turistico regionale che permetta a Lanusei di inserirsi in una programmazione unitaria con l’isola è un valore aggiunto di grande importanza”, afferma il Sindaco Davide Burchi. “In questo modo, la nostra città può aprirsi ad un contesto turistico più ampio, valorizzando tutte le nostre attrazioni”. Gli fa eco Francesca Loi, Assessore al Turismo e alle Attività Produttive. “Il progetto darà a Lanusei la possibilità di affacciarsi sul mondo”, evidenzia l’Assessore. “Grazie ai tour virtuali, il turista avrà la possibilità di vedere con i suoi occhi le nostre attrazioni, incuriosirsi e programmare la sua vacanza in Sardegna e nel nostro territorio”. CONTATTI: https://www.estateinsardegna.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)