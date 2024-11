Eswatini Diventa un Nuovo Hub Finanziario: iSwiss Bank Ottiene la Licenza di Free Economic Zone

(Adnkronos) –

Christopher Aleo punta a trasformare il piccolo regno africano in un centro economico globale, con agevolazioni uniche per le imprese.



Londra, UK, 6/11/2024 – iSwiss Bank è orgogliosa di annunciare, tramite la sua controllata FZ CAPITAL JSC, di aver ottenuto la prima licenza di Free Economic Zone nello stato dell’Eswatini. L’accordo, siglato direttamente con Sua Maestà Re Mswati III, rappresenta un significativo passo avanti per il Regno dell’Eswatini, con l’obiettivo di trasformarlo in una delle destinazioni più competitive e attrattive per investitori e imprenditori internazionali, grazie a una tassazione agevolata che può arrivare fino allo 0%. La creazione di una Free Economic Zone a tassazione zero consentirà di aprire il mercato dell’Eswatini a una vasta gamma di investitori globali, puntando a registrare tra le 600.000 e 1 milione di nuove società entro il 2025. Questo ambiente fiscale favorevole, associato a un’infrastruttura finanziaria avanzata e a collegamenti bancari globali, porterà benefici significativi sia agli imprenditori esteri che alla popolazione locale. La Free Zone offrirà infatti accesso diretto a conti correnti multivaluta, rendendo semplici e immediate le transazioni economiche internazionali. Christopher Aleo, CEO di iSwiss Bank e figura centrale dietro l’iniziativa della Free Zone, ha condiviso la sua visione per il progetto: “Dopo tanti anni vissuti a Dubai e grazie alla mia esperienza lavorativa a stretto contatto con le famiglie reali del Medio Oriente, ho avuto l’opportunità di osservare e comprendere i modelli di successo che hanno reso città come Dubai e altri hub economici dei punti di riferimento internazionali per il business. Questa esperienza, unita ai miei viaggi in Georgia, Kazakistan, Bulgaria e altri paesi, mi ha permesso di raccogliere e integrare i migliori aspetti delle diverse Free Zone esistenti, mantenendo sempre in mente le esigenze dei moderni imprenditori digitali, dei consulenti e dei freelancer.” Aleo ha inoltre aggiunto: “Oggi molti imprenditori, freelancer e consulenti digitali si trovano disorientati di fronte a regolamenti fiscali complessi e procedure burocratiche che rallentano l’avvio delle attività. In Eswatini, abbiamo reso possibile l’apertura di una società in meno di 3 minuti, completa di conto corrente multivaluta e servizi di pagamento globali. Grazie ai nostri avanzati sistemi di riconoscimento facciale e verifica documentale, i clienti possono registrarsi in modo rapido e sicuro, senza affrontare i lunghi e costosi viaggi che spesso richiede l’apertura di conti all’estero. Vogliamo offrire loro la migliore esperienza possibile, garantendo nel contempo il massimo rispetto delle normative antiriciclaggio.” Il progetto della Free Economic Zone non si limita a offrire agevolazioni fiscali, ma punta a creare una piattaforma economica moderna e interconnessa. Le nuove società potranno operare come se fossero basate nella nazione della controparte commerciale, con transazioni rapide, sicure e in tempo reale, abbattendo così le barriere geografiche e semplificando il commercio internazionale. Le connessioni SEPA, ACH e SWIFT messe a disposizione da iSwiss Bank permetteranno di trasferire denaro ovunque nel mondo con la stessa celerità delle transazioni locali, rendendo Eswatini uno degli stati più interconnessi dal punto di vista finanziario in tutta l’Africa. La Free Zone di Eswatini si impegna anche a incentivare il settore industriale. La iSwiss Bank ha già previsto significativi finanziamenti per la costruzione di moderne strutture industriali e aree logistiche, che garantiranno opportunità di lavoro qualificate per la popolazione locale e favoriranno la crescita della professionalità nei settori più richiesti. In partnership con l’Eswatini Free Zone Authority, verranno attivati programmi di formazione per la manodopera locale, contribuendo allo sviluppo di una forza lavoro competente e allineata agli standard globali. È stato un grande onore per Christopher Aleo e per tutto il team iSwiss dedicato allo sviluppo in Africa poter incontrare personalmente le figure chiave del governo del Regno di Eswatini: il Primo Ministro H.E. Russell Dlamini, il Ministro delle Finanze H.E. Neal Rijkenberg, e il Ministro del Commercio H.E. Manqoba Khumalo, oltre a tutta la squadra governativa. “Abbiamo subito compreso che potevamo portare questa splendida nazione a livelli sempre più alti e contribuire alla sua crescita economica e sociale,” ha commentato Aleo. Questo accordo tra iSwiss Bank e il governo dell’Eswatini rappresenta solo il primo passo di una collaborazione a lungo termine, con prospettive di espansione in diversi settori chiave come il turismo, l’agricoltura di precisione e le energie rinnovabili. L’obiettivo è fare dell’Eswatini un punto di riferimento economico per tutto il continente africano, seguendo l’esempio di città come Dubai e altre Free Zone di successo. Eswatini si avvia a diventare un polo attrattivo per il business globale, un ambiente fiscale e finanziario che mira ad accelerare la crescita delle nuove imprese e a garantire un ritorno significativo per il paese. L’approccio innovativo di iSwiss Bank, unito al sostegno visionario del governo e di Sua Maestà Re Mswati III, sta trasformando questa nazione africana in un mercato di grande rilevanza internazionale, offrendo un’opportunità senza precedenti per investitori, imprenditori e cittadini.

