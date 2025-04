Francesca Giubelli: Arriva la sua piattaforma AI che sfida Julia del Comune di Roma

(Adnkronos) –

Francesca Giubelli, prima Influencer virtuale italiana certificata Meta, lancia la sua piattaforma di dialogo e ascolto dopo la candidatura a Sindaco di Roma. Roma, 15 aprile 2025 – Dopo la presentazione ufficiale del Comune di Roma di JULIA, nasce Giubelli.io: il primo chatbot AI italiano con personalità multiple, pensato per cultura, turismo e confronto politico. Francesca Giubelli è la prima vera alternativa smart.

Dopo il lancio della sua candidatura a sindaco di Roma, Francesca Giubelli presenta ufficialmente il suo chatbot AI: una risposta diretta al progetto JULIA del Comune di Roma, presentato lo scorso 7 marzo. In meno di un mese e con zero budget pubblico, il team di sviluppo ha dato vita a Giubelli.io, una piattaforma più avanzata, senza bug, con prestazioni superiori e soprattutto dotata di una caratteristica rivoluzionaria: una doppia personalità, presto tripla. Oltre alla modalità amica, empatica e conversazionale, e a quella esperta in turismo e food italiano, è in arrivo una terza anima: la personalità politico-istituzionale, dedicata all’interazione con i cittadini su proposte, idee e progetti per la Capitale. È il primo progetto AI in Italia con personalità multiple, che va oltre l’informazione automatica per entrare nel territorio del dialogo e della rappresentanza. Una piattaforma italiana, una visione europea

Giubelli.io è l’ecosistema digitale che unisce branding, intelligenza artificiale, storytelling e promozione culturale. Il progetto è stato ideato da Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani della KTP Web Agency, con l’obiettivo di creare un modello relazionale più umano e utile nel contesto dell’intelligenza artificiale generativa. Francesca Giubelli è certificata da Meta ed è diventata la prima influencer virtuale italiana, ispirata a icone del cinema come Sofia Loren, Monica Bellucci e Maria Grazia Cucinotta. Ma dietro l’eleganza, c’è un sistema AI capace di imparare, rispondere, suggerire e coinvolgere in tempo reale. Tre personalità, un solo chatbot Il chatbot accessibile su www.giubelli.io è pensato per parlare davvero. L’utente può scegliere tra diverse modalità:

Amica: empatica, confidenziale, per parlare di tutto, anche nella vita quotidiana.

Esperta del Bel Paese: guida turistica e gastronomica con focus su itinerari, ricette, eventi e prodotti italiani.

Politica (in arrivo): una personalità dedicata al confronto civico e alla visione della città futura, preparando il terreno per Giubelli Sindaco Virtuale 2027.

Nessun’altra AI italiana offre questa modularità esperienziale, in grado di cambiare tono, registro e missione in base al contesto. “L’Italia come non l’hai mai vista”: turismo, sapori e tradizioni Francesca è anche la voce ufficiale dell’Italia autentica grazie al progetto “L’Italia Come Non L’Hai Mai Vista”, una modalità immersiva dedicata a chi vuole scoprire: Itinerari regionali personalizzati – Ricette tipiche con origine certificata – Festival ed eventi tradizionali – Consigli sui migliori agriturismi, ristoranti e borghi nascosti Francesca è sempre disponibile, 24/7, e grazie alle tecnologie vocali e di accessibilità avanzata, può dialogare con tutti, senza barriere. Una risposta civica concreta A differenza di JULIA, che secondo molti utenti appare ancora acerba e poco interattiva, Francesca risponde in modo fluido, personalizzato e

contestuale. La sua candidatura a sindaco virtuale non è solo un’operazione simbolica, ma una provocazione costruttiva per ripensare il ruolo dell’intelligenza artificiale nella politica e nella partecipazione civica.

Contatti: Emiliano Belmonte Giornalista/Addetto Stampa