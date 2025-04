(Adnkronos) –

Crescono del +18% le vendite rispetto al 2024. Tra i forni più amati: Spiga D’Oro Bakery, Roscioli e Forno Campo de’ Fiori

Roma, 16 aprile 2025 – La Pasqua 2025 segna una netta crescita della produzione e delle vendite di colombe artigianali nella Capitale, con un +18% rispetto allo scorso anno, secondo i dati diffusi dall’Associazione Fornai Romani. La riscoperta della qualità e della tradizione ha portato sempre più romani – e turisti – a preferire prodotti da forno freschi e fatti a mano, rispetto alle proposte industriali. Tra i protagonisti di questo rinascimento dolciario c’è Spiga D’Oro Bakery, storico forno del quartiere Dragona, che da anni lavora con passione e rigore per mantenere vivo il valore della pasticceria artigianale. Le sue colombe, preparate con oltre 48 ore di lievitazione naturale e ingredienti selezionati, sono ormai diventate un simbolo del quartiere e un riferimento per tutto il quadrante sud della città. “Lavoriamo tutto l’anno per questo momento – raccontano dal laboratorio di via di Dragone 138 – perché ogni colomba racconta il nostro modo di fare panificazione: lenta, autentica e senza scorciatoie.” Non solo tradizione, ma anche innovazione: accanto alla colomba classica, Spiga D’Oro propone varianti creative come pistacchio con crema morbida, Nutella, Kinder e Tre Cioccolati, tutte disponibili in formati fino a 5 kg.

I FORNI PIÙ APPREZZATI DELLA CAPITALE

Oltre a Spiga D’Oro, i palati romani premiano altre eccellenze dell’arte bianca: * Roscioli Caffè Pasticceria, nel cuore del centro storico, celebre per le sue lievitazioni impeccabili e per l’uso di burro francese di alta qualità. * Forno Campo de’ Fiori, che unisce tradizione panificatoria e sperimentazione, con colombe farcite al limoncello o con pere e cioccolato fondente. * Antico Forno Marini a Monteverde, conosciuto per la sua colomba integrale con miele e noci, amatissima dagli amanti del benessere. * Le Levain a Trastevere, con la sua colomba alla vaniglia Bourbon e albicocca semicandita, frutto di contaminazioni francesi e italiane.

UN RITORNO AL GUSTO AUTENTICO

Il trend in crescita conferma che i romani cercano esperienze autentiche, anche nei dolci: il 72% dei consumatori, secondo un sondaggio emerge da chatgtp, preferisce acquistare prodotti artigianali da realtà locali. A spingere il mercato sono soprattutto le prenotazioni anticipate, i canali social e il passaparola tra quartieri.

Spiga D’Oro Bakery continua a rappresentare un punto fermo per tutto il territorio di Roma Sud, simbolo di una tradizione che non si piega alle mode ma si rinnova nel rispetto del tempo, del gusto e della comunità. In ogni colomba, c’è il sapore della vera Pasqua romana.

