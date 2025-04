Noleggio a lungo termine, il modello di Azure srl tra assistenza diretta e flessibilità operativa

(Adnkronos) –

Dalla gestione personalizzata alla mobilità immediata, passando per il supporto ai professionisti del settore: l’approccio alternativo di un’azienda che punta sull’efficienza senza rinunciare al rapporto umano



Milano, 16/04/2025. Il noleggio a lungo termine è diventato una scelta strategica per molte aziende e, sempre più spesso, anche per i privati. Un mercato dominato da pochi grandi operatori internazionali che, per garantire efficienza e standardizzazione, hanno inevitabilmente reso i processi più rigidi e impersonali. In questo contesto, emergono nuove realtà che cercano di riportare il servizio su un piano più flessibile e vicino alle esigenze reali degli utenti. È il caso di Azure, azienda che si propone come punto di contatto tra le grandi società di noleggio e il cliente finale. Il suo modello si basa su un principio chiaro: offrire un interlocutore diretto, capace di gestire ogni aspetto del noleggio, dalle richieste iniziali agli interventi urgenti. «Chi si rivolge a noi – spiega Valerio Marinucci, CEO di Azure – ha un consulente personale che segue il cliente per tutta la durata del contratto. È lui a gestire ogni esigenza, anche in caso di incidenti o necessità meccaniche». Una delle soluzioni più apprezzate è quella legata alla mobilità immediata: grazie a un parco auto interno, Azure può garantire la disponibilità di veicoli sostitutivi o temporanei già dal giorno della firma, evitando i tempi di attesa necessari per la consegna ufficiale del mezzo scelto. «Anche quando un’auto è in pronta consegna, servono comunque 30 o 40 giorni per riceverla. Per questo mettiamo a disposizione vetture dello stesso canone e categoria, subito pronte all’uso», aggiunge Marinucci. Allo stesso tempo, Azure rappresenta un’opportunità per professionisti e piccole realtà del settore che desiderano offrire il noleggio a lungo termine senza dover gestire direttamente il complesso rapporto con le grandi società. Affidandosi a una struttura organizzata, possono contare su un back office efficiente e su strumenti professionali già pronti, potendo così concentrarsi solo sull’attività commerciale. «Oggi collaboriamo con oltre 200 realtà in tutta Italia. Anche la più piccola può offrire ai suoi clienti un servizio di alto livello, perché tutta la parte operativa è seguita da noi», sottolinea. Infine, attenzione anche al tema della sostenibilità. Pur non essendo obbligata, Azure ha scelto di compensare le emissioni dei veicoli piantando nuovi alberi, che i clienti possono seguire nella loro crescita tramite immagini satellitari. «Chi sceglie di noleggiare con noi contribuisce attivamente a nuovi progetti di riforestazione. È un modo concreto per rendere più responsabile anche questo settore», conclude Marinucci. Un modello che sta attirando l’attenzione di un numero crescente di aziende, attratte dalla possibilità di coniugare efficienza, contatto umano e semplicità operativa.

