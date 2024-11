Game District acquisisce la quota di maggioranza di Gleam Games, nota per il popolare gioco di puzzle EverBlast

(Adnkronos) –

ISTANBUL, 19/11/2024 – Game District, uno dei leader mondiali nel settore dei giochi per dispositivi mobili, con oltre 2 miliardi di download di giochi, ha acquisito la quota di maggioranza di Gleam Games. L’acquisizione mette in luce la rapida crescita del settore gaming in Turchia e l’espansione della popolazione di giocatori nella regione MENA (Middle East and North Africa).

In un’importante mossa sulla scacchiera globale dell’industria dei videogiochi, Game District, colosso del gaming del Sud-Est asiatico, ha acquisito la quota di maggioranza della startup turca di giochi per dispositivi mobili Gleam Games, nota principalmente per il suo gioco di successo EverBlast. Dopo l’acquisizione, Eser Yoğurtcu, co-fondatore e CEO di Gleam Games, assumerà il ruolo di Chief Strategy Officer (CSO) presso Game District. In veste di leader tra gli sviluppatori di giochi mobili nella regione MENA, la decisione di Game District riflette la volontà di espandersi nei principali mercati internazionali e rafforzare il ruolo della Turchia come hub di innovazione regionale. La Turchia si è affermata come punto di riferimento per il gaming, attirando un notevole interesse da parte degli investitori e producendo giochi di successo a livello globale. Dopo i round di investimenti di successo – tra cui i 2 milioni di dollari raccolti da Gleam Games con il supporto di Ludus VC e IstCapital tra il 2022 e il 2023 – il settore del gaming turco ha registrato una crescita straordinaria. “Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale verso la nostra missione di diventare una potenza globale nel settore del mobile gaming. Unendo le forze con Gleam Games, puntiamo a guidare l’innovazione e la creatività nel nostro settore, sfruttando la nostra esperienza collettiva per stabilire nuovi standard nel gaming”, ha dichiarato Saad Hameed, CEO di Game District. “L’avanguardia tecnologica di Gleam Games nell’IA e nello sviluppo di giochi basato sui dati migliorerà la nostra offerta, con esperienze più dinamiche e coinvolgenti per i giocatori”

Eser Yoğurtcu, un imprenditore esperto con una vasta esperienza nel settore, inclusa quella presso Peak Games, uno studio acquisito da Zynga per 1,8 miliardi di dollari, ha commentato: “Come CSO di Game District, sono entusiasta di plasmare il futuro del mobile gaming, partendo dai successi di Game District e Gleam Games. porteremo sul mercato nuove e audaci idee che ridefiniranno il mobile gaming”. Fondata da Eser Yoğurtcu, Berkay Bekil e Furkan Bekil, Gleam Games si è rapidamente affermata nell’industria del mobile gaming in Turchia, in particolare nel segmento dei giochi casual. Lo studio ha ottenuto un importante riconoscimento per EverBlast, un gioco di puzzle che ha attratto centinaia di migliaia di giocatori grazie al suo design coinvolgente e al gameplay accattivante. Integrando strumenti avanzati per lo sviluppo di giochi e tecnologia IA, Gleam Games si è distinta come uno studio all’avanguardia, orientato alla creazione di esperienze utente avvincenti. Game District è nota per il suo impressionante portfolio, con oltre 2 miliardi di download e 7 milioni di utenti attivi giornalieri. Occupa una posizione unica nella regione MENA, dove il 65% della popolazione si identifica come gamer. Questo elevato coinvolgimento si deve alla demografia giovane della regione e alla diffusione degli smartphone, che permettono l’accesso all’intrattenimento digitale. Con partnership che includono grandi brand internazionali come la NFL, l’acquisizione di Gleam Games da parte di Game District promette di ampliare ulteriormente la sua portata e di inserirsi nel vivace ecosistema dello sviluppo di giochi in Turchia. “Questa acquisizione non è solo un modo per accedere alla Turchia, ma anche un riconoscimento del ruolo in espansione del Paese nel settore globale del gaming. Con il talento presente in Turchia e un’infrastruttura tecnologica in rapida crescita, puntiamo a rafforzare i legami con la comunità europea del gaming, favorendo la collaborazione tra sviluppatori e giocatori”, ha dichiarato Hameed. “Crediamo nel potenziale della Turchia come hub dinamico per il gaming, e siamo impegnati a sostenere la crescita della regione sviluppando esperienze di gioco di livello mondiale”. Game District è uno dei principali sviluppatori di giochi per dispositivi mobili con sede nel Sud-est asiatico, con una base di giocatori che raggiunge milioni di utenti in tutto il mondo. Conosciuta per i suoi titoli innovativi e le partnership strategiche, Game District punta a diventare una potenza globale nell’industria del gaming, offrendo esperienze di gioco indimenticabili e capaci di conquistare il pubblico. Cansu Gültekin

cansu.gultekin@gleamgames.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)