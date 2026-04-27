Jtibot presenta l’innovazione dello spazzamento outdoor autonomo a Interclean Amsterdam 2026, accelerando l’espansione nel mercato europeo

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

AMSTERDAM, 27 aprile 2026 /PRNewswire/ — Jtibot, sviluppatore di soluzioni autonome per la pulizia per esterni, ha concluso con successo la sua partecipazione a Interclean Amsterdam 2026, evidenziando la sua attenzione per lo spazzamento su larga scala, guidato dall’IA, per ambienti industriali, municipali e campus.

Presso lo Stand 538 del Padiglione 8, Jtibot ha presentato la sua spazzatrice autonoma per esterni, progettata per ambienti di dimensioni superiori ai 10.000 mq. Posizionato tra attrezzature tradizionali e robotica emergente, il sistema risponde alla crescente domanda di operazioni di pulizia esterna più efficienti e con un minor impiego di manodopera.

Durante la fiera, Jtibot ha suscitato un forte interesse tra i distributori europei e i professionisti del facility management alla ricerca di soluzioni scalabili per la manutenzione di grandi aree. L’azienda è stata anche protagonista di un’intervista ufficiale ai media durante l’evento, a testimonianza della crescente attenzione verso le tecnologie autonome nel settore del cleaning professionale.

L’approccio di Jtibot è incentrato sulla collaborazione uomo-macchina. Riducendo il lavoro manuale ripetitivo senza compromettere la flessibilità operativa, i suoi sistemi supportano una gestione degli impianti più sostenibile ed efficiente. Ciò è in linea con le priorità ESG (Environmental, Social, Governance) più ampie, tra cui una migliore efficienza delle risorse e il potenziamento delle condizioni di lavoro.

Sulla scia della sua partecipazione a Interclean, Jtibot sta attualmente portando avanti trattative con diversi partner europei per la distribuzione e l’implementazione a livello regionale. La società è inoltre nella fase finale di un accordo di fornitura per una flotta del valore di circa 1,4 milioni di dollari, a conferma del primo slancio commerciale in contesti applicativi su larga scala.

“Con il continuo aumento di dimensioni e complessità degli ambienti outdoor, l’automazione sta diventando fondamentale”, ha affermato Steven, Vicepresidente di Jtibot. “Il nostro obiettivo non è sostituire le persone, ma dare loro nuovi strumenti per rendere le operazioni più efficienti e il lavoro più sostenibile”.

Dopo il successo di Interclean Amsterdam 2026, Jtibot sta ampliando attivamente la propria rete di partner europei e pianifica il debutto sul mercato in regioni strategiche, accelerando così la propria strategia commerciale su scala globale.

Informazioni su JtibotJtibot è specializzata in spazzatrici autonome da esterno progettate per grandi superfici. Combinando la navigazione basata sull’IA con hardware di livello industriale, l’azienda consente operazioni di pulizia efficienti, scalabili e sostenibili in tutto il mondo.

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