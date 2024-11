Kaspersky Anti Targeted Attack migliora le funzionalità NDR e il supporto delle licenze

(Adnkronos) – Milano, 05 novembre 2024.Le aziende devono affrontare un numero crescente di minacce informatiche complesse, APT e attacchi mirati. Per questo Kaspersky ha aggiornato la piattaforma Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) con nuove funzionalità di Network Detection and Response (NDR) e offre un supporto delle licenze in abbonamento più flessibile per i Managed Security Service Provider (MSSP).

Le aziende devono affrontare numerose minacce informatiche complesse, APT e attacchi mirati. Secondo una recente ricerca condotta da Kaspersky, il 77% delle aziende ha subito almeno un attacco informatico negli ultimi due anni, considerati gravi in più della metà dei casi. Senza una protezione efficace, le aziende rischiano di subire serie e costose conseguenze. Un rapido rilevamento e una reazione veloce giocano un ruolo fondamentale per la sicurezza aziendale. Kaspersky sviluppa costantemente prodotti per garantire ai propri clienti la migliore sicurezza informatica possibile. La piattaforma Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) combina il rilevamento avanzato delle minacce in rete con le funzionalità EDR (Endpoint Detection and Response), offrendo agli IT security specialist gli strumenti necessari per effettuare un monitoraggio avanzato e multidimensionale delle minacce, applicare tecnologie all’avanguardia, svolgere ricerche efficaci, individuare le minacce in modo proattivo e fornire una risposta rapida e centralizzata. La nuova versione di Kaspersky Anti Targeted Attack consente ai clienti di attivare le funzioni di Network Detection and Response (NDR) per il monitoraggio in tempo reale e il rilevamento delle minacce all’interno della rete. Grazie alla nuova funzionalità fingerprinting di Transport Layer Security (TLS), i clienti possono analizzare il traffico interno ed esterno senza doverlo decrittografare. Questa tecnica consente di rilevare e mitigare le minacce alla sicurezza e di classificare i diversi tipi di client e server. Inoltre, nella prima metà del 2025 saranno disponibili ulteriori funzionalità NDR migliorate. La piattaforma aggiornata offre anche un supporto più flessibile per le licenze in abbonamento ai partner MSSP, consentendogli di attivare e rinnovare automaticamente le capacity license tramite codici di attivazione. “Le minacce continuano ad aumentare e le aziende hanno bisogno di soluzioni di cybersecurity complete e flessibili. Per questo motivo, miglioriamo sempre i nostri prodotti, rendendoli più efficaci e affidabili per i nostri clienti. Con la nuova versione di KATA, abbiamo migliorato le sue capacità di rilevamento e risposta contro le minacce di rete e abbiamo fornito un supporto semplificato per le licenze in abbonamento ai partner MSSP, rendendo i processi di amministrazione più semplici e veloci”, ha spiegato Timofey Titkov, Head of Cloud & Network Security Product line di Kaspersky. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Anti Targeted Attack, visitare il sito Web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

