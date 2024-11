Mai più senza Olive: Ficacci lancia l’innovativo Mini Trio di olive da tavola per gustare un aperitivo 10 e lode

(Adnkronos) – Un appetizer gourmet confezionato nell’innovativo vassoio ecosostenibile riciclabile nella carta, capace di ridurre l’utilizzo di plastica dell’87%. Le migliori cultivar di olive senza olio ne liquido di governo, comode e pronte all’uso. Disponibile nella doppia versione olive intere o denocciolate Castel Madama ( Roma) ,18 novembre 2024 – È sempre l’ora del Mini Trio Ficacci! L’azienda leader nella produzione di olive da tavola, nata 60 anni fa a Castel Madama alle porte di Roma, si fa in tre anche questa volta, lanciando il secondo vassoio ecosostenibile da 210 gr, pensato per chi vive il rito dell’aperitivo nel segno della qualità e della sostenibilità. Un prodotto dal doppio appeal: il Mini Trio Ficacci, oltre a contenere 3 cultivar di olive per garantire un’esperienza di tasting varia e ricercata, ha il vantaggio di avere un pack eco-friendly dal design versatile ed elegante: la vaschetta in carta FSC® o PEFCTM è al 100% riciclabile nella carta ed è ideata appositamente per essere utilizzata senza la necessità di travasare il contenuto rispettandone gusto e proprietà organolettiche. Dopo il successo della Gran Selezione di Olive Mediterranee, confezione family pack da 750 g ideale per il mondo ho.re.ca., Ficacci ridimensiona il formato – 210 grammi – per offrire ai consumatori l’appetizer ideale per rendere unico ogni aperitivo. Un prodotto innovativo anche nel gusto, grazie all’assenza di liquido di governo e di conservanti, consente di valorizzare ed esaltare il sapore delle olive, senza alterazioni, per un’esperienza di assaggio unica (clean label). Il Minitrio è disponibile nella doppia versione, olive intere e denocciolate: ●Mini Trio Olive Denocciolate: Olive Dolci Siciliane (delicate e burrose), Olive Kalamata (intense e decise) e un mix di Olive Italiane: Nocellara del Belice e Leccino in un comodo vassoio triscomparto. ●Mini Trio Olive Intere: Olive Dolci Siciliane, Olive Nere Itrana e Olive Cerignola: l’eccellenza di Cultivar Italiani in un unico vassoio triscomparto. Perfetto per ogni occasione, il Mini Trio si distingue per la confezione bella, pratica e sostenibile. Il vassoio è infatti composto per l’87% da carta e solo per il 13% da plastica, è certificato Aticelca B e può essere smaltito interamente nella raccolta della carta. La pellicola interna può essere separata e gettata nei rifiuti generici per una raccolta differenziata ottimale.

Conoscere le olive: i nostri consigli

Chi pensa che un’oliva sia un cibo di contorno, si ricreda. Le olive da tavola sono più di un semplice assaggio, sono un tesoro della cultura mediterranea e portano con sé l’aroma di millenni, storie di terre lontane e sapori autentici. La componente innovativa di Ficacci sta proprio nell’aver valorizzato ogni cultivar che non viene lavorata e trasformata all’interno dello stabilimento di Castel Madama per diventare l’appetizer più amato e consumato in tutto il mondo.

Varietà DOP e non in Italia:

In Italia si contano circa 80 varietà di olive, di cui 4 DOP: l’Ascolana del Piceno (impanata, ripiena e fritta), la Bella della Daunia (verde o nera, nota anche come Cerignola), la Nocellara del Belice (ottima anche per l’olio) e la Gaeta (rosa-violacea).

Cosa indica il colore di un’oliva:

Il colore varia in base al momento della raccolta: le olive acerbe sono verdi, quelle mature nere; a metà ci sono le sfumature violette, quando l’invaiatura, ovvero il cambio del colore associato al grado di maturazione, non è ancora terminata. I Mini Trio Ficacci Disponibili nelle migliori insegne della grande distribuzione internazionale. Sito web

