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Mai Tai e pe.pe vincono la prima edizione di Play2Give | Together

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 13 maggio 2026 – Si è conclusa ieri, al Padel Club Tolcinasco, la prima edizione di Play2Give | Together, il torneo benefico organizzato da Touchpoint che ha portato in campo l’ecosistema della comunicazione per una giornata all’insegna di sport, networking e responsabilità sociale. Ad aggiudicarsi il primo premio del tabellone Gold è stato il team di Mai Tai, composto da Andres Rodriguez e Andrea Mastropaolo, che ha conquistato un assegno da 8.000 euro che sarà devoluto a Fondazione Danelli ETS. Al secondo posto del tabellone Gold si è classificata la squadra composta da Cristiano Bollati e Alessandro Gilardi di Waircom MBS. 

 

Nel tabellone Silver ha trionfato invece il team di pe.pe, formato da Giuseppe Commisso e Silvio Morsellino, che devolverà l’assegno da 3.000 euro a Fondazione Libellula. Secondo posto per Dario Caiazzo e Federico Tavecchio di Teads. 

 

Play2Give | Together nasce con l’obiettivo di trasformare la competizione sportiva in un gesto concreto di solidarietà. Agenzie creative, centri media, case di produzione, concessionarie pubblicitarie, aziende e realtà editoriali si sono sfidati non solo per vincere il torneo di padel, ma anche per sostenere una causa. Ogni squadra ha infatti “adottato” un’associazione e ha giocato per destinare a quella realtà l’eventuale montepremi conquistato, scendendo in campo con il logo della propria società affiancato da quello dell’associazione scelta. 

 

«Uno dei compiti del nostro ecosistema è quello di agevolare le relazioni e lo scambio: Play2Give | Together ci ha dato la possibilità di mettere insieme da un lato la beneficenza, dall’altro la possibilità per le persone del nostro settore di conoscersi al di fuori dei contesti strettamente professionali», ha dichiarato Giampaolo Rossi, Founder di Oltre La Media Group. 

 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le associazioni UNA – Aziende della Comunicazione Unite e OBE, con Paprika Software in qualità di Supporting Partner. 

 

Oltre ai team vincitori, fra le squadre scese in campo le squadre di Based, Havas, I MILLE, Cognitive, Newlink, PwC, Arteficegroup, Rai, Lenovo, The Boxfilms, Open Service Srl, Tecniche Nuove, Casta Diva, [Alkemy+], NextDifferent e Uniting. 

 

La partecipazione di realtà così diverse racconta la varietà della industry coinvolta e la volontà di fare squadra attorno a un obiettivo comune. Il torneo è stato infatti un’occasione per rafforzare il senso di comunità del settore, mettendo insieme competizione, relazione e responsabilità sociale. 

 

Con Play2Give | Together, Touchpoint propone un format che vuole essere più di un torneo: un invito alla industry della comunicazione a muoversi insieme, mettendo in campo energia, creatività e senso di responsabilità. Perché quando la comunicazione fa squadra può davvero fare la differenza. E quando si gioca per dare, si vince sempre. 

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

L’ufficio stampa della manifestazione è curato da Ital Communications. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

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