Maternità surrogata. Pro Vita Famiglia: dopo ok Commissione Giustizia approvare presto Ddl Varchi. Coghe: Bloccare mercato internazionale di bambini

(Adnkronos) – 3 luglio 2024. «L’utero in affitto alimenta un osceno mercato internazionale di bambini, paragonabile per barbarie alla tratta di esseri umani a fini di schiavitù o prostituzione: il via libera della Commissione Giustizia del Senato al disegno di legge dell’On. Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, già approvato alla Camera, che punisce chi commette questo reato anche all’estero e non solo in Italia, è un’ottima notizia che infonde speranza nel raggiungimento dell’obiettivo finale, una grande moratoria internazionale contro la maternità surrogata che coinvolga anche l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Auspichiamo che il ddl arrivi presto in Aula al Senato e sia definitivamente approvato con altrettanta celerità». Lo afferma in una nota Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus. Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus t.: 0694325503 m.: 3929042395 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)