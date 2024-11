“Meglio, ogni giorno”Markas pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità

(Adnkronos) – Al centro qualità, innovazione, persone e ambiente Bolzano, 21 novembre 2024 – Formazione, sostegno alle famiglie e attenzione al bilanciamento lavoro/vita privata, equità delle retribuzioni e impegno a favore dell’ambiente. Markas, azienda leader nel settore dei multiservizi con sede a Bolzano, presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023, che rappresenta il suo impegno costante per un futuro sostenibile e responsabile. Giunto alla seconda edizione, il bilancio racchiude i progressi della strategia “Markas 2030”, un percorso che punta a integrare sempre di più sostenibilità e innovazione, coinvolgendo i principali stakeholder: clienti, collaboratori e collaboratrici, e comunità locali. “Il 2023 è stato un anno di crescita per tutte le divisioni di Markas. Abbiamo raggiunto traguardi significativi, avviando e realizzando numerosi progetti innovativi. Abbiamo adottato tecnologie all’avanguardia e investito in progetti di digitalizzazione per diventare sempre più efficienti, puntuali e trasparenti. Siamo fortemente orientati al futuro con una visione chiara di chi siamo e cosa vogliamo diventare” commenta Christoph Kasslatter, amministratore delegato di Markas. Con investimenti superiori ai 4,6 milioni di euro in innovazione, l’azienda multiservizi ha migliorato i propri processi e offrire ai suoi 1.400 clienti soluzioni ancora più personalizzate ed efficienti. Tra i progetti più rilevanti del 2023 spicca SmartCare la nuova piattaforma digitale che, grazie alle sue innovative funzionalità, sgrava il personale infermieristico e ausiliario dalle mansioni non-core, permettendogli di dedicarsi alla sola cura dei pazienti e consentendo contestualmente un monitoraggio delle attività più trasparente e sostenibile. Con oltre 12.000 persone di 96 nazionalità diverse, l’azienda continua a promuovere un ambiente inclusivo e motivante, in cui la diversità è valorizzata come patrimonio culturale. Markas considera i suoi collaboratori il cuore pulsante delle sue attività e anche nel 2023 ha continuato a potenziare le sue politiche volte al loro benessere, al corretto bilanciamento tra lavoro e famiglia, equità nelle retribuzioni e una nuova policy per i neogenitori, ottenendo così, a fine 2023, la certificazione la Certificazione per la Parità di Genere. Sul fronte della formazione, invece, sono state erogate più di 60.000 ore per favorire la sviluppo professionale e supportare le competenze dei propri collaboratori. Markas è convinta che la crescita delle sue persone sia la chiave per un successo a lungo termine. Christoph Kasslatter, amministratore delegato di Markas, specifica che: “L’impegno delle nostre persone e la loro capacità di lavorare insieme sono la forza trainante dei nostri successi. Solo grazie a loro, siamo in grado di fare “Meglio ogni giorno” raggiungendo risultati importanti che ci permettono di porci come attori responsabili nel settore del multiservizi.” Il 2023 ha visto Markas offrire un aiuto concreto e tangibile alle sue persone e alle rispettive famiglie stanziato 1 milione di euro per supportarli nel loro potere d’acquisto, messo a dura prova dalle oscillazioni inflazionistiche, e contribuire al loro benessere complessivo. Per Markas, la sostenibilità è un impegno concreto con cui generare valore non solo per le sue persone, ma anche per le comunità locali in cui si opera. Nel 2023, l’azienda ha distribuito il 93% del valore economico generato – oltre 364 milioni di euro – tra collaboratori, fornitori, comunità e Pubblica Amministrazione. Un impegno che riflette la volontà di contribuire al benessere e alla crescita economica dei territori in cui è attiva. Sul fronte ambientale, Markas rafforza il proprio impegno verso una gestione energetica sempre più efficiente. Già in possesso della certificazione ISO 14001 e della registrazione ambientale EMAS, l’azienda sta ora perseguendo la certificazione ISO 50001 per consolidare ulteriormente le proprie pratiche di sostenibilità. A supporto di questo percorso, Markas ha avviato il rinnovo della flotta aziendale con veicoli elettrici, destinati sia ai collaboratori della sede, sia ai collaboratori dei suoi centri cottura per una distribuzione sostenibile dei pasti. Con oltre 12.000 collaboratori, in Italia ed Europa, che operano nelle divisioni Clean, Food, Housekeeping, Logistics&Care e Facility, Markas è una realtà lavorativa che offre un ampio ventaglio di opportunità professionali in diverse funzioni aziendali. Un ambiente di lavoro stimolante, alla ricerca di talento, competenza e passione. Azienda di servizi a conduzione familiare, Markas è nata a Bolzano nel 1985 ed è presente oggi in tre Paesi: Italia, Austria e Germania. Da 39 anni rappresenta un riferimento nazionale per i servizi di pulizia professionale e ristorazione in ambito socio-sanitario e annovera tra i suoi clienti ospedali, case di riposo, ma anche scuole, università, aziende e hotel in tutta Italia. Oltre ai servizi Clean e Food, che insieme producono quasi il 90% del fatturato dell’azienda, Markas offre un pacchetto di servizi che comprende le divisioni: Housekeeping nata per soddisfare le esigenze del mondo dell’hotellerie, Logistics&Care dedicata al trasporto intraospedaliero e all’assistenza dei pazienti, e infine Facility che offre una gamma di servizi per la manutenzione delle strutture. L’azienda si avvale di più di 12.000 collaboratori e ha chiuso il 2023 con un fatturato complessivo di oltre 380 milioni di euro. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)