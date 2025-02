MINT Acquisisce info³ e rafforza la sua leadership nell’Advertising Resource Management con focus su Media Planning, Integrazione ERP e Partnership Globali

(Adnkronos) – L’acquisizione conferma l’impegno di MINT nell’offrire la soluzione più completa per la gestione dei processi pubblicitari a livello globale, potenziando la pianificazione media, ottimizzando l’integrazione ERP e accelerando l’espansione in Europa. MILANO, 4 FEBBRAIO 2025 – MINT, leader globale nel software di Advertising Resource Management (ARM) basato sull’Intelligenza Artificiale, ha annunciato oggi di aver acquisito info³, importante società tecnologica internazionale specializzata in soluzioni di intelligence per i settori media e marketing. Con un portafoglio clienti che include alcuni dei brand più importanti al mondo—tra cui L’Oréal, Beiersdorf, Richemont, Lactalis, Kering, Cooper e Longchamp – info³ porta con sé una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative per la pianificazione media per inserzionisti di alto profilo nei settori del lusso, retail e farmaceutico. Questa acquisizione strategica consentirà a MINT non solo di rafforzare la propria presenza nel mercato europeo e di espandersi in regioni chiave come la Francia, ma anche di ampliare la propria offerta, integrando capacità avanzate di connessione con i sistemi ERP, essenziali per gli inserzionisti di grandi dimensioni.

Integrazione Avanzata con ERP e Consolidamento nel Media Planning

Grazie alla lunga esperienza di info³ nel media planning e alle sue capacità di integrazione con i principali sistemi ERP (tra cui SAP), gli inserzionisti sono in grado di ottimizzare operazioni essenziali, tra cui l’automazione dei processi finanziari. Le competenze di info³ rafforzano ulteriormente il posizionamento di MINT nell’ambito dell’Advertising Resource Management (ARM), offrendo un approccio ancora più integrato e data-driven per la gestione delle campagne pubblicitarie a livello globale. Con l’integrazione di queste soluzioni avanzate, MINT accelera la sua crescita con lo sviluppo di un ecosistema ARM completamente connesso e intelligente, progettato per ottimizzare i flussi di lavoro pubblicitari e massimizzare il ROI degli inserzionisti. “L’acquisizione rafforza il nostro ruolo di partner strategico per gli advertiser globali nel loro percorso di trasformazione digitale,” ha affermato Lorenzo Larini, CEO di MINT. “Con info³, offriamo ai clienti la possibilità di adottare il modello agentico del futuro, basato su flussi di lavoro intelligenti, dati in tempo reale e sistemi adattivi potenziati dall’AI. Combinando l’approccio agentico di MINT con le comprovate competenze di info³ nell’integrazione ERP e nella pianificazione media, stiamo creando una piattaforma di nuova generazione in grado di offrire un valore senza precedenti a brand e agenzie in tutto il mondo.”

Espansione Globale e Rafforzamento in Europa

La solida presenza di info³ in Francia, così come negli Stati Uniti e nel Regno Unito, integra perfettamente la struttura globale di MINT, rafforzando la sua posizione di leadership in ambito ARM in Nord America, Sud America ed Europa. Questa maggiore capillarità dei servizi consentirà ai clienti internazionali di MINT di accedere a competenze localizzate e di usufruire di un supporto più efficace in mercati strategici.

Henri Kayali, co-Founder di info³, ha commentato: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di semplificare la complessità e supportare decisioni più efficaci. Con MINT, eleviamo i nostri servizi avanzati di pianificazione media a nuovi standard. La collaborazione tra info³ e MINT dà vita a una soluzione enterprise moderna e aperta, capace di rivoluzionare i workflow operativi degli inserzionisti grazie a un’integrazione perfetta e senza soluzione di continuità.” L’acquisizione segna una tappa fondamentale per MINT nel percorso di evoluzione dell’Advertising Resource Management, grazie a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e a partnership sempre più strategiche. Con l’espansione del proprio ecosistema e della propria presenza internazionale, MINT continuerà infatti a offrire agli inserzionisti soluzioni all’avanguardia per processi decisionali più intelligenti, flussi di lavoro più efficienti e risultati di business superiori.

About MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo. Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies. Grazie ad automazione e intelligenza artificiale predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operations pubblicitarie. Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visita www.mint.ai.

About info3

Da oltre 20 anni, info³ offre un servizio su misura per le società multinazionali, consentendo loro di monitorare la propria attività mediatica e di marketing a livello globale. Offrono inoltre consulenza sui dati, sviluppo ad hoc e outsourcing. info³ è un’azienda internazionale completamente indipendente con sede a Parigi e uffici a New York e Londra.

