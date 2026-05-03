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StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon Valley

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

 

SANTA CLARA, California, May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — StellarSpace, azienda pioniera a livello globale nell’automazione industriale, il 28 aprile ha lanciato ufficialmente il suo portfolio completo di prodotti per l’intelligenza industriale in occasione del primo Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit (GEIS) nella Silicon Valley. Durante l’attesissimo evento, StellarSpace ha presentato una suite di prodotti di punta, specificamente progettati per le applicazioni industriali nell’era dell’IA, attirando una notevole attenzione da parte dei media. 

“Il passaggio dall’automazione a un’autentica intelligenza fisica richiede un nuovo modo di pensare sostanziale dell’hardware sottostante”, ha dichiarato Tan Cong, CEO di StellarSpace, nel suo intervento al summit. “In qualità di partner chiave di Magic Ecosystem, StellarSpace fornisce i ‘muscoli e i nervi’ per i robot incarnati. La nostra presenza nella Silicon Valley evidenzia il nostro profondo impegno nel supportare la comunità globale della robotica incarnata con un’affidabilità di livello industriale.” 

StellarSpace sta superando i limiti delle prestazioni nel campo del controllo del movimento e accelerando l’adozione dell’autonomia industriale con la sua ultima generazione di controllori logici programmabili (programmable logic controllers, PLC), servosistemi, convertitori di frequenza e motori industriali ad alta efficienza: 

 

StellarSpace si impegna a fornire valore ai clienti attraverso prestazioni estreme, supportate da soluzioni end-to-end. Grazie allo sviluppo interno completo, l’azienda offre un’essenziale garanzia tecnologica per le apparecchiature di controllo e azionamento utilizzate nella produzione, nella robotica, nell’edilizia e nelle infrastrutture. 

“Il mercato ha convalidato la nostra tecnologia. StellarSpace si è aggiudicata ordini da clienti negli Stati Uniti, Danimarca, Italia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Indonesia e nella regione CSI”, ha affermato Tan. “Questa fiducia internazionale e interregionale dimostra pienamente la nostra capacità di soddisfare gli standard industriali più esigenti al mondo.” 

Al GEIS, il vincitore del Premio Turing Martin Hellman e l’ex sindaco di San Francisco Willie Brown si sono uniti a esperti di giganti della tecnologia come OpenMind, Google e NVIDIA per esplorare il futuro della sicurezza dell’IA e della vita urbana. 

Grazie alla visione decennale del presidente di MagicLab, Gu Shitao, e alla partecipazione straordinaria di Lay Zhang, l’evento ha messo in luce convergenza di sicurezza, intelligenza artificiale e potenza industriale all’interno dell’ecosistema Magic. 

Le foto che accompagnano questo annuncio sono disponibili all’indirizzo:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fba001e-ef84-4662-9ae8-f95a8c3de940
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9c79d71-1ca9-414e-b377-4c40e587587c
 

Nome completo dell’azienda: StellarSpace Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Room 2-18, 2nd Floor, No. 72, Jinrun Industrial Park, Gaoxin Community, Gaochang Town, Xuzhou District, Yibin City, Sichuan Province, China
Persona di riferimento: Cui Muhan
E-mail: cuimuhan@stellarspacetech.com
Website: https://www.stellarspacetech.com 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/globenewswire

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