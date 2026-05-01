Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

MUMBAI, India, 1 maggio 2026 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al quarto trimestre (Q4) e all’intero anno chiuso al 31 marzo 2026.

1. Nel corso del trimestre, la direzione ha rilevato una perdita per riduzione di valore pari a ₹. 176 Crore in relazione agli asset intangibili in fase di sviluppo. Sulla base di una rivalutazione che tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e delle stime aggiornate sulla redditività commerciale, la direzione ha concluso che i probabili benefici economici futuri derivanti dall’attività non sono più ritenuti sufficienti a giustificare un ulteriore impiego di capitale. Di conseguenza, il valore contabile è stato svalutato integralmente.

Punti salienti

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “L’esercizio 2026 è stato un anno di transizione, caratterizzato da perturbazioni esterne e da alcuni fattori specifici del settore. Nonostante queste sfide, abbiamo chiuso l’anno in modo più solido, con un chiaro slancio in tutti i nostri settori di attività. La significativa ripresa dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico osservata a partire da settembre 2025,si sta traducendo in un buon slancio delle richieste di offerta (RFP) e in una sana ripresa degli ordini in entrata nel nostrosettore CDMO. Nel settore CHG, l’acquisizione di Kenalog® recentemente completata, insieme all’aumento delle vendite di prodotti per l’anestesia per via inalatoria nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, dovrebbero rappresentare i principali motori di crescita. Anche il nostro settore Consumer Healthcare è ben posizionato per sostenere il proprio slancio di crescita, grazie al miglioramento dei margini trainato dai Power Brands e alla rapida crescita dell’e‑commerce.

Nel complesso, tutti e tre i settori sono ben posizionati per generare crescita nell’anno fiscale 2027, accompagnata da un’accelerazione della crescita dell’EBITDA e del PAT.”

Principali risultati finanziari

Organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO):

Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

2. IAUD – Asset intangibili in corso; 3. Gli altri asset comprendono gli investimenti e le attività per imposte anticipate (al netto)

Teleconferenza sui risultati

Piramal Pharma Limited organizzerà una teleconferenza per investitori/analisti il 29 aprile 2026 dalle9:30 alle 10:15 (IST) per discutere i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale 2026.

I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un’azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

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1. Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

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