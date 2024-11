Monica Guerritore, l’ultima grande attrice italiana di teatro e cinema, tra le premiate alla IV Edizione del Premio Le Città delle Donne che celebra il talento e l’impegno femminile

(Adnkronos) – Roma, 7 novembre 2024 – Il Premio Le Città delle Donne torna con la sua quarta edizione giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 18, nella suggestiva cornice del Tempio di Vibia e Adriano, sede divenuta simbolo di questo evento che rende omaggio all’eccellenza femminile nel campo della cultura e dell’impegno sociale. Quest’anno, tra le figure di spicco a ricevere il prestigioso riconoscimento, quella di Monica Guerritore, una delle attrici italiane più versatili e talentuose di sempre, il cui contributo al mondo dello spettacolo e della cultura è celebrato con ammirazione. Il Premio Le Città delle Donne, ideato e istituito dalla giornalista e scrittrice Mariagloria Fontana, direttore del magazine di cultura Le Città delle Donne, ha come missione quella di onorare donne che, con dedizione e straordinaria professionalità, raccontano e promuovono una società più equa e consapevole del ruolo femminile. Il Premio è conferito ogni anno insieme al Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, e altre figure istituzionali di rilievo, come il sindaco di Roma, l’assessore alla Cultura capitolino e il Ministro dei Beni Culturali. Quest’anno alla consegna del Premio parteciperà anche il nuovo assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio. Il palmarès delle scorse edizioni testimonia la rilevanza del Premio: dal debutto nel dicembre 2021, quando furono premiate personalità del calibro di Elisabetta Sgarbi, Laura Boldrini e Tiziana Ferrario, fino alle vincitrici più recenti, tra cui Dacia Maraini, Giovanna Melandri e Asia Argento. Le protagoniste della quarta edizione Il 12 dicembre 2024, il prestigioso riconoscimento andrà a donne straordinarie, i cui contributi continuano a ispirare e arricchire il panorama culturale italiano. Oltre a Monica Guerritore, saranno premiate: •Mariagrazia Calandrone, scrittrice e poetessa che ha rivoluzionato il linguaggio letterario contemporaneo. •Rosella Postorino, vincitrice di importanti riconoscimenti letterari, la cui narrativa profonda ha conquistato il pubblico. •Patrizia Valduga, poetessa di rara intensità, la cui voce ha ridefinito la poesia moderna. •Alessandra Necci, biografa e direttrice delle Gallerie Estensi, figura di riferimento nella divulgazione storica. •Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, promotrice di una visione inclusiva e innovativa dell’arte. •Renata Sansone, storica dell’arte e direttrice operativa di Civita Mostre e Musei, instancabile promotrice di iniziative culturali. •Fuani Marino, scrittrice dalla penna vibrante, testimone della forza trasformativa della letteratura. •Elisabetta Destasio Vettori, poetessa che ha saputo tradurre in versi emozioni e riflessioni universali. •Sabina Minardi, giornalista impegnata nella narrazione autentica e coinvolgente delle questioni sociali. •Rossella Macchia, presidente del Consorzio Vini Roma Doc, che ha saputo valorizzare la cultura enologica italiana e che sarà premiata da Serafina Lentini, presidente di Nazione Verde, vincitrice del premio lo scorso anno. Il Premio Le Città delle Donne si conferma ancora una volta un appuntamento imprescindibile per chi crede nell’importanza di celebrare e raccontare il contributo femminile alla cultura e alla società, un riconoscimento ricco di emozioni e riflessioni. Per ulteriori informazioni e accreditamenti stampa: Ufficio Stampa e Comunicazione Le Città delle Donne francesco.vergovich@libero.it Francesco Vergovich – 328 2850957. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)