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Natale di Solidarietà 2025: raccolti oltre 70mila euro per sostenere 31 associazioni

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

“Oltre 70mila euro devoluti in beneficenza. Questa la cifra, oltre ogni nostra aspettativa, raccolta in occasione dell’ultima edizione del Natale di Solidarietà che abbiamo organizzato insieme all’Associazione ‘Per chi da solo non ce la fa’, presso l’Auditorium della Conciliazione lo scorso 15 dicembre.” Lo hanno detto il deputato Luciano Ciocchetti e l’assessore regionale Massimiliano Maselli in un incontro con la stampa che si è tenuto presso la sala Tevere della Regione Lazio. “Il Natale di Solidarietà – è stato ricordato – nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del volontariato e del sostegno alle fasce più fragili della società. Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, l’iniziativa promuove una raccolta fondi destinata a numerose realtà associative, offrendo allo stesso tempo un momento di incontro e condivisione aperto alla cittadinanza. Quest’ anno sono ben 31 le associazioni che hanno ricevuto il contributo economico dall’Associazione “Per chi da solo non ce la fa” che permetterà loro di realizzare azioni dirette a favore di chi ha più bisogno. Un doveroso ringraziamento va al Presidente dell’Associazione Mauro Ascione, al presidente Nuova Agis Lazio Francesco Carducci per la sua azione a sostegno del Comitato ‘Per chi da solo non ce la fa’, ai tanti volontari che hanno permesso la realizzazione della serata condotta da Sabina Stilo, e a tutti gli artisti intervenuti a titolo gratuito che con la loro partecipazione hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento. Infine un grandissimo grazie a tutti i donatori per il loro generoso contributo alla causa!” 

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di KTP.Agency

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