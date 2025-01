Nel 2024, le vendite nette Action hanno avuto una crescita del 21,7%, per un totale di 13,8 miliardi di euro, con un incremento delle vendite a rete costante del 10,3%

(Adnkronos) –

Zwaagdijk-Oost, 31 gennaio 2025 – Il discount non-food olandese

Action

annuncia oggi l’andamento delle vendite dell’anno 2024. Quelle nette sono cresciute raggiungendo 13,8 miliardi di euro lo scorso anno, con un aumento del 21,7% rispetto al 2023. Le vendite a rete costante (esclusi i nuovi store) hanno avuto un incremento 10,3%, grazie a un numero crescente di clienti che visitano i negozi esistenti. Questo sottolinea l’importanza di Action come negozio di destinazione per i suoi clienti, dove acquistare i beni di prima necessità. Nel 2024, Action ha inoltre aperto 352 store, concludendo l’anno con un totale di 2.918 punti vendita

in 12 paesi europei. In media, 18,7 milioni di clienti visitano uno negozio Action ogni settimana. Nel quarto trimestre 2024 l’azienda ha continuato a offrire ai clienti i vantaggi derivanti dalla riduzione dei prezzi di oltre 650 prodotti. Questo principio fondamentale di Action ha portato a una significativa crescita della clientela. Nel 2024, l’aumento delle vendite dell’azienda è stata determinata esclusivamente dal volume.

Hajir Hajji, CEO di Action, ha commentato, “Nel 2024, abbiamo accolto in media 18,7 milioni di clienti a settimana, 3,4 milioni in più rispetto all’anno precedente. Una crescita del genere è possibile solo grazie alla nostra solida formula e al grande lavoro di squadra. In Action, mettiamo davvero i nostri clienti al primo posto! Questo mi rende sia orgogliosa che grata, e desidero ringraziare tutti i miei colleghi per il loro straordinario impegno. Sono anche entusiasta per quest’anno, poiché prevediamo di accogliere clienti in due nuovi paesi, Svizzera e Romania. Il 2025 sarà la prima volta in cui entreremo in due nuovi mercati nello stesso anno!” Nella prima metà del 2025, Action prevede di aprire i suoi primi negozi in Svizzera, sia nelle regioni di lingua tedesca che francese, seguiti dall’apertura del primo negozio Action in Romania in autunno.

Impatto crescente come datore di lavoro

Lo sviluppo di Action porta a una crescita importante del numero di colleghi impiegati. Nel 2024, l’azienda ha creato 10.641 nuovi posti di lavoro, in aumento rispetto agli 8.988 del 2023. L’azienda impiega ora un totale di 79.681 colleghi di 151 nazionalità. Action sta investendo significativamente nelle opportunità di sviluppo. Lo scorso anno, 3.507 colleghi sono stati promossi a una nuova posizione, rispetto a 3.183 nel 2023. Questo consente ad Action di trattenere competenze ed esperienza, rafforzando la cultura aziendale mentre i nostri colleghi beneficiano della possibilità di assumere maggiori responsabilità. Inoltre, Action ha istituito l’Action Scholarship Fund per aiutare i colleghi a finanziare parte delle esigenze educative dei loro figli. Il fondo è aperto a tutti i dipendenti di Action. Nel 2024, l’azienda ha supportato 179 famiglie in sette paesi con borse di studio per spese per l’istruzione, come tasse scolastiche, tutoraggio e materiali didattici

Grandi passi avanti nel Programma di Sostenibilità di Action

Action ha compiuto progressi significativi con il suo Programma di Sostenibilità. Tra le altre iniziative, l’azienda sta ampliando la partnership esistente con Fairtrade e sarà il primo rivenditore internazionale a impegnarsi a pagare il “Living Income Reference Price” (salario minimo di sussistenza) per il cacao di tutti i marchi di cioccolato a marchio Action (come Choco Moments). L’investimento necessario aumenterà in modo consistente il contributo di Action a Fairtrade. L’azienda si farà carico di tutti i costi aggiuntivi, quindi i prezzi per i consumatori non subiranno variazioni. Dal 2022, Action vende già cioccolato certificato Fairtrade per tutti i suoi marchi di questo alimento. Questo consente ai coltivatori di investire, ad esempio, in metodi di coltivazione più sostenibili. Con l’estensione della partnership esistente e pagando un premio per il reddito di sussistenza nei prossimi tre anni, Action e Fairtrade istituiranno un nuovo “Action x Fairtrade Cocoa Fund”. Creato per aiutare gli agricoltori e le loro famiglie di due cooperative di cacao nella Repubblica della Costa d’Avorio a raggiungere un reddito dignitoso, il fondo finanzierà, ad esempio, opportunità educative. Il 20 marzo 2025, l’azienda pubblicherà il suo Annual Update, un aggiornamento completo sulle prestazioni che includerà i progressi del Programma di Sostenibilità di Action.

Questa è Action

Action è la catena di discount non-food che ogni settimana accoglie più di 18,7 milioni di clienti in oltre 2.918 negozi in 12 Paesi europei. Tutti adorano il nostro assortimento composto da 6.000 articoli di 14 categorie merceologiche e sempre a prezzi imbattibili – dai prodotti essenziali a quelli che semplificano la vita di ogni giorno. Ogni settimana, portiamo nei nostri negozi 150 novità così che la gamma sia sempre sorprendente. Con più di 79.600 professionisti di 151 nazionalità diverse, lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità e la sostenibilità dei nostri prodotti. La nostra promessa? Piccoli prezzi, grandi sorrisi.

