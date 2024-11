Oscar Fortunato, Smart Gain: “La nostra Community un supporto concreto al potere d’acquisto”

(Adnkronos) – L’Amministratore dell’azienda fondata ad Altamura spiega la crescita di un gruppo d’acquisto che condivide numerosi vantaggi: “Dalle utenze luce e gas, fino al food e all’abbigliamento, i nostri membri beneficiano di sconti in diversi prodotti e servizi” Altamura (BA),19 novembre 2024. Il potere d’acquisto delle famiglie, negli ultimi anni, è in sofferenza. La gestione delle economie familiari richiede sempre più attenzione e necessità di risparmio. A tal proposito, un aiuto potrebbe arrivare proprio da una delle principali voci di spesa: le utenze domestiche. «Parliamo di un mercato estremamente complesso – spiega Oscar Fortunato, Amministratore di Smart Gain – Le aziende autorizzate a vendere luce e gas sono oltre 600, i prezzi dell’energia cambiano ogni ora. È facile dunque immaginare quanto sia difficile per le persone individuare la soluzione più conveniente. A questo si aggiunga il fatto che il lavoro di agenti, punti vendita, broker, incidono sui costi in bolletta, maturando un guadagno che non va certo a beneficio di chi paga le bollette». È proprio questo uno degli aspetti su cui intervengono realtà come Smart Gain, una Community in grado di offrire le migliori condizioni di mercato per le utenze domestiche, grazie ad analisi e aggiornamenti costanti. «Chi sceglie Smart Gain per la gestione delle proprie utenze riceve un aggiornamento costante sull’andamento del mercato, consapevole del fatto che i nostri analisti sono sempre in grado di individuare la soluzione più favorevole». Un vantaggio che non consiste soltanto nel semplice risparmio in bolletta: «Nel momento in cui scegliamo di affidarci a un gestore, quest’ultimo paga una provvigione a Smart Gain, provvigione che viene redistribuita a tutti i membri della community», i quali beneficiano di sconti e vantaggi su diversi prodotti e servizi. «Smart Gain è una community di acquisto – chiarisce Fortunato – La forza della nostra realtà sta proprio in questo: nella possibilità di far valere l’alto numero di potenziali acquirenti al fine di ottenere da chi offre prodotti e servizi condizioni sempre più vantaggiose». Ma quali sono i settori interessati? E quali i vantaggi per chi entra a far parte della Smart Gain Community? «Intanto – precisa Fortunato – Ciascun membro riceve un credito di cento euro mensili da spendere in prodotti e servizi presso realtà a noi affiliate. La nostra realtà non si occupa solo di utenze luce e gas, ma di tutti i mercati che interessano i bisogni primari. Andiamo dal food all’abbigliamento, con un’attenzione particolare ai territori». Smart Gain, infatti, vanta accordi con supermercati, ristoranti, negozi di abbigliamento in numerose città. «Favorire le economie locali penso sia un valore aggiunto. Una famiglia che grazie a Smart Gain può beneficiare di uno sconto presso un’attività della propria città, fa circolare ricchezza nella sua città, un valore che va assolutamente recuperato». Un valore che, aggiunge Fortunato, diventa anche servizio sul territorio: «Abbiamo avviato il progetto di apertura di punti fisici, SOS Bollette, nei quali chiunque può ricevere dal vivo informazioni e affidare le proprie utenze di luce e gas. Basterà poi scaricare una App per ricevere l’accredito di cento euro da spendere sui nostri prodotti e servizi affiliati». Un’attenzione che, nel caso di Smart Gain, va oltre l’aspetto economico: «Per noi è importante anche la crescita personale di ciascuno dei nostri membri. Per questo abbiamo fondato la Smart Gain Academy, una realtà che ha l’obiettivo di insegnare principi di gestione finanziaria, time management, leadership, in modo tale che la persona non cresca solo individualmente, ma insieme a tutta la sua comunità». Risparmi sulle utenze, sconti sugli acquisti, possibilità di approfondire aspetti di consapevolezza personale. Sono questi i tre elementi che rendono Smart Gain non una semplice azienda, ma una realtà che cammina ogni giorno al fianco delle persone, offrendo benefici studiati per ogni esigenza.

www.smartgaincommunity.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)