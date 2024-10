Protection4kids in Missione Umanitaria in Bosnia: Sostegno e Solidarietà per Minori e Famiglie in Difficoltà

(Adnkronos) – Un viaggio solidale per portare beni di prima necessità a bambini e famiglie in condizioni di grave disagio

Castelfranco Veneto, 31 Ottobre 2024. Con l’obiettivo di fornire assistenza concreta a minori e famiglie in difficoltà economiche, Protection4kids annuncia una missione umanitaria in Bosnia che prenderà il via il prossimo 25 novembre. In collaborazione con alcune delle principali realtà locali, i volontari di Protection4kids consegneranno 32 pallets di beni essenziali, inclusi alimenti a lunga conservazione, indumenti e prodotti per l’igiene, destinati a tre strutture di Sarajevo impegnate a sostegno dei minori e delle famiglie vulnerabili.

Protection4kids ha recentemente firmato un accordo di collaborazione con tre importanti enti bosniaci, specializzati nel supporto a famiglie e bambini: ● Pomoziba, un’organizzazione non governativa che offre assistenza a famiglie in gravi difficoltà economiche e a rischio di esclusione sociale; ● Dom za djecu, un orfanotrofio a Sarajevo che attualmente accoglie 90 bambini e gestisce quattro case famiglia; ● SOS Dječija Sela Bosne i Hercegovine, un’altra struttura che ospita 60 minori e sostiene undici case famiglia dislocate sul territorio. Grazie alla collaborazione con queste realtà, Protection4kids rafforza il proprio impegno nella tutela dei diritti dei minori e nella lotta contro le difficoltà sociali ed economiche che affliggono molte famiglie. Questa missione rappresenta un ponte di solidarietà che si estende oltre i confini nazionali e mira a garantire un supporto tangibile e immediato a coloro che ne hanno più bisogno. In vista della partenza, Protection4kids lancia una raccolta di beni di prima necessità per ampliare l’assistenza e fornire un aiuto ancora più capillare sul territorio bosniaco. La comunità è invitata a partecipare alla raccolta donando alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene, fondamentali per rispondere ai bisogni di famiglie e bambini in difficoltà. Le donazioni possono essere portate presso la sede di Protection4kids, situata a Sant’Andrea Oltre il Muson, in Via Picà 9A.

La raccolta è aperta fino al giorno della partenza, e ogni contributo, piccolo o grande, aiuterà a migliorare le condizioni di vita delle persone che vivono situazioni di grave disagio.

Protection4kids invita tutti a unirsi in questo sforzo collettivo per fare la differenza, dimostrando che la solidarietà può attraversare ogni confine e raggiungere chi è in difficoltà.

Protection4kids, fondata dal CEO del Gruppo ReputationUP, Andrea Baggio, opera in stretta collaborazione con questa realtà per garantire sicurezza e protezione ai minori, sia online sia offline. Da anni l’organizzazione si dedica a progetti concreti per il sostegno dei minori e delle categorie sociali più vulnerabili, ampliando il suo impatto anche a livello internazionale con missioni umanitarie e collaborazioni mirate. Questa missione in Bosnia conferma la volontà dell’organizzazione di operare sul campo e di offrire un supporto concreto alle comunità in difficoltà, anche a livello internazionale. Con questo nuovo progetto di solidarietà, Protection4kids non si limita a fornire beni materiali, ma anche un gesto di vicinanza e sostegno emotivo a minori e famiglie che vivono situazioni estremamente difficili.

Per Informazioni

Per maggiori informazioni sulla missione, sulle modalità di donazione o su come unirsi alla causa, è possibile contattare Protection4kids all’indirizzo email info@protection4kids.com o al telefono +39 338 502 9795. Se non ci si può recare personalmente a fare una donazione, si può comunque donare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT60N0623061564000015335921. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)