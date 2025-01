“San Valentino a Nemi: 400 Candele uno spettacolo gratuito organizzato dal Comune per gli innamorati”

(Adnkronos) – Il Comune regala una serata da sogno: “Voci d’Amore a Nemi” musica e poesia dal vivo, 400 candele, un palazzo storico e il lago a fare da sfondo. Nemi, 31 gennaio 2025. Il Comune di Nemi ha voluto, per questa giornata speciale, donare un vero e proprio omaggio spettacolo gratuito per tutti gli innamorati e per gli amanti della musica e della poesia, fino ad esaurimento posti. Crediamo che Nemi debba essere il luogo degli innamorati, un posto dove celebrare l’amore avvolti da un’atmosfera suggestiva. Il Comune di Nemi è lieto di invitare cittadini e visitatori a un evento gratuito e straordinario in occasione di San Valentino: Candlelight – Voci d’Amore a Nemi. Un’esperienza unica e coinvolgente, che unirà la magia della musica lirica e della poesia all’atmosfera suggestiva creata da oltre 400 candele. L’evento si terrà Venerdì 14 febbraio, dalle 18:00 alle 19:00, e offrirà uno spettacolo gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare primadopera@gmail.com o il numero 348 7242422. Lo spettacolo, della durata di circa 45 minuti, – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – che trasporterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la lettura di poesie romantiche dal Trecento al Novecento, intervallate da celebri arie del repertorio lirico internazionale. Il tutto sarà accompagnato dalla dolce melodia del pianoforte, in un connubio perfetto di arte e passione. I protagonisti della serata saranno: * Domenico Stante – Attore e drammaturgo * Salvatore Pascale – Tenore * Monica Cucca – Soprano * Matteo Sartini – Pianoforte A grande richiesta, lo spettacolo verrà replicato Sabato 15 febbraio con due esibizioni, dalle 17:30 fino alle 20:00, con un contributo simbolico di 10 euro su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare primadopera@gmail.com o chiamare il numero 348 7242422. Non perdete l’occasione di vivere un San Valentino indimenticabile, tra le note della grande musica e la poesia dell’amore, immersi in un’atmosfera unica nel cuore di Nemi.

