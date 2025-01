SNAI – Europa League: Roma obbligata a vincere Tre punti con l’Eintracht a 1,65; Lazio sfavorita a Braga

(Adnkronos) –

Giovedì l’ultima giornata prima della fase a eliminazione diretta; biancocelesti in portogallo per restare imbattuti, alla squadra di ranieri serve un successo per proseguire il cammino Milano, 29 gennaio – Anche l’Europa League è pronta a emettere i suoi verdetti. Roma e Lazio in campo giovedì per gli ultimi 90 minuti che potranno dare un’impronta decisiva al cammino europeo. I biancocelesti sono sicuramente più tranquilli rispetto ai giallorossi: la squadra di Baroni, prima dopo sette giornate e imbattuta (sei vittorie e un pareggio), va in Portogallo ad affrontare il Braga con la qualificazione agli ottavi in tasca. Motivo, questo, per cui le quote Snai non sono a favore della Lazio: il segno «1» si gioca a 1,65, con il pareggio che sale a 3,90 e il «2» a 4,50. Si profila una partita da Over (1,65), con l’Under a 2,10. Entrambe le squadre a segno sono invece offerte a 1,60, con il No Goal a 2,15. Ci sono i soliti Castellanos (3,25) e Dia (4,50) tra i principali candidati per un gol nella Lazio; per il Braga, guida il marocchino El Ouazzani a 2,75.

Roma, ultima chance Chi ha invece bisogno assoluto dei tre punti è la Roma, che all’Olimpico ospita l’Eintracht Francoforte. La sconfitta in casa dell’AZ Alkmaar ha complicato i piani della squadra di Ranieri, che può però contare sul fattore campo per agganciare un posto nei playoff. La vittoria della Roma si gioca a 1,65; quota quasi raddoppiata per il pareggio (3,55), con il colpo dei tedeschi a 5,00. Anche in questo caso, Over favorito a 1,65 sull’Under a 2,10; quote simili per Goal (1,60) e No Goal (2,15). Dovbyk, a segno su rigore a Udine, promette un altro gol, in lavagna a 2,00; dietro l’ucraino ci sono Dybala a 2,75 e Shomurodov a 3,00.

