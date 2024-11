Tennis – Jannik Sinner vuole tutto: dopo le Finals ecco la Coppa Davis L’Italia ancora campione a Malaga a 2,50 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 18 novembre 2024 – Due titoli Slam, Australian Open e US Open; tre Masters 1000 e le ATP Finals oltre ad altri quattro tornei ATP 500. Ci sono giocatori che, in tutta la loro carriera, non metteranno mai insieme questo bottino. Jannik Sinner, invece, ci è riuscito in soli 11 mesi ma il cannibale del tennis mondiale non vuole fermarsi e sogna di chiudere questo 2024 incredibile con un ultimo trofeo: la Coppa Davis. L’Italia, capitanata da Filippo Volandri, vola a Malaga per difendere il titolo conquistato 12 mesi fa contro l’Australia e parte come la squadra

da battere secondo gli esperti Sisal. Sinner e compagni, infatti, sono dati vincenti a 2,50 e puntano a un back to back che, nella competizione, non riesce dal 2013: a compiere l’impresa fu la Repubblica Ceca di Štěpánek e Berdych. Insieme al numero 1 della classifica ATP, Volandri ha convocato Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori: questi gli azzurri per andare a caccia della Coppa Davis. La prima rivale dell’Italia è la Spagna padrona di casa che vedrà scendere in campo non solo Carlitos Alcaraz ma, soprattutto, Rafa Nadal per l’ultimo valzer della sua carriera. Il sorteggio ha determinato un tabellone che metterebbe di fronte le due potenze mondiali solo in finale: la Roja campione, che non vince la Coppa Davis dal 2019, si gioca a 3,00. Il podio delle favorite è completato dagli Stati Uniti, vincenti a 6,00, che cercano di interrompere un digiuno che dura dal 2007. Taylor Fritz guida gli americani per centrare la coppa numero 33 della loro storia. L’Australia, finalista nelle ultime due edizioni, è invece ferma a quota 28 successi, ultimo firmato da Lleyotn Hewitt nel 2003, ed è offerta a 7,50. Il Canada, campione due anni fa, si gioca a 9,00 mentre si sale a 12 per il successo della Germania orfana di Alexader Zverev. Sia l’Argentina, data a 33 e avversaria dell’Italia nei quarti di finale, che l’Olanda, il cui successo pagherebbe 50 volte la posta, si presentano a Malaga con l’obiettivo di essere outsider di successo.

