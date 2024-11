Tennis – Sinner contro Alcaraz: è caccia al primo titolo delle Finals Jannik in trionfo a Torino a 2,00 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 07 novembre 2024 – Jannik Sinner contro Carlitos Alcaraz. Con gli altri sei partecipanti alle ATP Finals di Torino pronti a inserirsi nel momento in cui uno dei due fenomeni del tennis mondiale dovesse avere un calo. All’ombra della Mole è tutto pronto per dare il via al torneo di fine anno dove, in assenza di Nole Djokovic, si preannuncia una sfida, l’ennesima, tra l’azzurro e lo spagnolo. Sorteggiati in gironi diversi, Sinner e Alcaraz potrebbero ritrovarsi in finale a giocarsi il titolo. L’attuale numero 1 del mondo, secondo gli esperti Sisal, è favorito sia per il trionfo alle ATP Finals, offerto a 2,00, che per chiudere in testa il proprio girone dove la quota scende a 1,40. Sinner, dopo la finale persa lo scorso anno con Djokovic, punta a una rivincita di fronte al pubblico di casa.

Carlitos Alcaraz, al pari di Sinner, non dovrebbe avere rivali nel vincere il suo raggruppamento, ipotesi che si gioca a 2,00, mentre in ottica successo finale la vittoria del tennista di El Palmar è data a 3,00. In caso di trionfo, Alcaraz diventerebbe il terzo spagnolo, dopo Orantes e Corretja, a vincere le Finals.

Alexander Zverev, campione a Torino nel 2021, chiude il podio dei favoriti a 9,00. Il tedesco arriva all’appuntamento in grandissima forma, fresco vincitore a Bercy, e sogna di inserire il suo nome per la seconda volta nell’albo d’oro. Tutti in doppia cifra il resto dei tennisti in gara: Daniil Medvedev, vincitore nel 2020 e finalista un anno dopo, si gioca a 12 mentre si sale a 16 per Andrey Rublev. Alex de Minaur, Taylor Fritz e Casper Ruud sognano di essere i veri outsider delle ATP Finals: il trionfo di uno dei tre pagherebbe 33 volte la posta.

