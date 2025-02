Tutto quello che potremmo vedere alla cerimonia degli Oscar 2025 secondo gli Esperti Sisal

(Adnkronos) –

Roma, 27 febbraio 2025 – Manca ormai pochissimo all’apertura del sipario sul Dolby Theatre di Los Angeles, cosa potremo aspettarci dalla 97ª edizione degli Oscar? Ad esempio, secondo gli esperti Sisal, la possibilità di vedere uno dei tre film con più candidature in gara, “The Brutalist”, portare a casa ben 3 statuette su 10. La pellicola di Brady Corbet è infatti data per favorita nella vittoria dei premi: Miglior Attore Protagonista a 1,50, grazie alla magistrale performance di Adrien Brody, Miglior Fotografia, a 1,35 e Miglior Colonna Sonora, proposta a 1,25. “The Brutalist” è in corsa anche per Miglior Film ma ha davanti a sé un avversario difficile da battere: “Anora”. L’ultimo lavoro di Sean Baker, già vincitore a Cannes, su Sisal.it è infatti offerto a 1,50 per la conquista della statuetta più ambita. “Anora” potrebbe inoltre trionfare anche per Miglior Regia, idea a 1,57 e Miglior Sceneggiatura

Originale, a 1,42, e conquistare anche una quarta statuetta, quella per Migliore Attrice Protagonista con Mikey Madison a 2,60. La Madison dovrà però prima vedersela con Demi Moore, la diva americana candidata per il body horror “The Substance”, sembrerebbe più determinata che mai a coronare la sua straordinaria carriera vincendo il suo primo Oscar. La sua possibile vittoria è infatti offerta a 1,42 su Sisal.it.



“Emilia Pérez”, il film che ha ottenuto più candidature in assoluto agli Oscar, ben 13, e che ha fatto sollevare più polemiche nelle ultime settimane sembra invece non essere destinato a segnare record di vittorie. La pellicola potrebbe però essere ricordata per aver visto Zoe Saldana ricevere il suo primo Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista – opzione che Sisal offre a 1,05 – e per aver interpretato la Miglior Canzone “El Mal”, già vincitrice ai Golden Globe (1,35). Attenzione poi al possibile colpo di scena che vedrebbe il lavoro del regista francese Jacques Audiard, esser riconosciuto come Miglior Film Straniero, ipotesi offerta a 2,25. Un traguardo che però dovrebbe prima agguerritamente contendersi con il lungometraggio brasiliano “I’m Still Here”, titolo favoritissimo a 1,57.E poi c’è “A Real Pain” di Jesse Eisenberg, delle sue due candidature potrebbe trasformarne una in oro, quella per Miglior Attore Non Protagonista grazie alla memorabile interpretazione di Kieran Culkin. Il suo trionfo è offerto a 1,05 staccato dal veterano Edward Norton che, candidato per “A Complete Unknown”, lo rincorre a 9,00.

