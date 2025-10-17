17.8 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Frosinone torna “Animali in Fiera”

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Domenica 19 è in programma a Frosinone ‘Animali in Fiera’, evento che sarà ospitato presso il Centro Fiere Crispino, come da tradizione ogni terza domenica del mese di ottobre. ‘Animali in Fiera’ è una mostra-scambio di animali vivi e di articoli zootecnici. Il Centro ospita anche una grande esposizione di varie specie di animali provenienti da allevamenti selezionati, per i visitatori sarà possibile scoprire le tecnologie di allevamento e informarsi su mangimi e integratori.  

Oltre all’esposizione delle varie specie di animali sarà possibile acquistare prodotti tipici a km 0. La location è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e offre diversi servizi per gli ospiti. Durante le fiere, il centro si anima con mostre, stand gastronomici, musica e animazione. È un punto di riferimento per eventi culturali e di intrattenimento soprattutto per famiglie e bambini che vogliano trascorrere una giornata all’insegna della natura e degli animali. 

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.8 ° C
18.5 °
17 °
53 %
2.7kmh
0 %
Ven
18 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1939)ultimora (1318)vid (232)tec (101)Lav (82)sal (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati