Essere genitori in Fater – Ascolta

(Adnkronos) – Come si può cambiare veramente approccio alle risorse umane? Come e con quali strumenti si possono soddisfare le esigenze di chi lavora? Soprattutto, come si possono tenere insieme scelte innovative e risultati? A queste domande sta provando a dare risposta la strategia ‘People First’ di Fater. Con Antonio Fazzari, General Manager di Fater, parliamo di politiche di welfare aziendale, di un diverso approccio al management, di una nuova interpretazione del successo, della felicità e del benessere. Parliamo anche del talento, dell’opportunità di riconoscerlo e di valorizzarlo, facendolo esprimere in tutte le sue forme. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)