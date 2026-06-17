Ieg rinnova intesa con Afemo su innovazione e formazione

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Italian Exhibition Group (Ieg) e Afemo, l’associazione fabbricanti esportatori macchine orafe rinnovano la propria collaborazione strategica per il triennio 2026-2028, rafforzando ulteriormente il posizionamento internazionale di T.Gold, il salone per le tecnologie e i macchinari dedicati alla manifattura orafa e gioielliera, organizzato nell’ambito di Vicenzaoro. L’accordo – si legge in una nota – si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo intrapreso da Ieg e sostenuto da un autofinaziamento di circa 60 milioni di euro per l’ampliamento del quartiere fieristico di Vicenza, con la costruzione del nuovo padiglione 2 che sarà inaugurato il prossimo settembre. Un intervento infrastrutturale che consentirà a T.Gold di spostarsi dal padiglione 9 (esterno al perimetro della fiera) al Padiglione 4, favorendo l’integrazione con l’offerta espositiva di Vicenzaoro per creare un ecosistema ancora più efficace per aziende, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo. L’integrazione riguarda anche il calendario: da quest’anno T.Gold si allinea pienamente all’agenda di Vicenzaoro con due appuntamenti annuali, a gennaio e a settembre, ampliando le opportunità di business per il settore orafo attraverso una solida offerta di tecnologie e innovazione. Un contributo allo sviluppo dell’industry, chiamata a gestire mercati in costante e rapida evoluzione.

“La collaborazione con Afemo rappresenta un asset strategico non solo per T.Gold: coinvolgerà tutte le manifestazioni della Jewellery & Fashion Division dedicate alle tecnologie applicate all’oreficeria e alla gioielleria con una solida proiezione internazionale. Oroarezzo, l’appuntamento verticale incentrato sulla manifattura che ogni anno a maggio accende i riflettori sul distretto di Arezzo e, con il progetto Precious Fashion al suo interno, si rivolge anche alla filiera dell’accessorio moda di alta gamma in metallo, ad autunno negli Emirati Arabi Uniti JGDT – Jewellery Gem & Technology in Dubai, a luglio a Singapore SIJE – Singapore International Jewelry Expo. Il nostro obiettivo è costruire, insieme, una piattaforma di innovazione estesa a tutte le nostre manifestazioni B2B, capace di promuovere il trasferimento di competenze e sostenere la competitività internazionale delle imprese della filiera”, dice Global Exhibition Manager a capo delle fiere orafe di Ieg Matteo Farsura.

E Massimo Poliero, presidente Afemo, sottolinea come “in uno scenario internazionale sempre più complesso e competitivo, le nostre aziende dimostrano ogni giorno che visione industriale, qualità e innovazione sono le leve decisive per affrontare le sfide di un settore in cui T.Gold è punto d’incontro privilegiato tra domanda e offerta, l’osservatorio più qualificato sull’andamento e le tendenze di mercati tradizionali ed emergenti. Il rinnovo della partnership con Ieg conferma una collaborazione strategica che consente di monitorare, interpretare e guidare questi mercati, rafforzando la leadership italiana del comparto. Il nostro compito è sostenere il posizionamento internazionale delle imprese creando valore, tutelando le competenze del made in Italy e cogliendo le nuove opportunità globali. Il know-how tecnologico del settore è al servizio della competitività dei brand italiani e Afemo, insieme a Ieg, continuerà ad accompagnare le imprese con un impegno concreto e orientato al futuro”.

Il rinnovo della partnership con Afemo “rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, con l’obiettivo condiviso di rappresentare in fiera lo stato dell’arte delle tecnologie, dei macchinari e dei sistemi di lavorazione per il settore orafo-gioielliero. Una visione che conferma T.Gold come hub mondiale di riferimento per l’innovazione applicata alla manifattura orafa e perno della tech agenda del settore”, viene spiegato. Elemento centrale dell’accordo è il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione e business development. Grazie alla collaborazione con Afemo, Ieg potrà “consolidare ulteriormente la propria capacità di intercettare e coinvolgere i principali decision-maker e buyer internazionali del comparto, agendo sia sui mercati storicamente più maturi sia sulle nuove aree produttive emergenti, caratterizzate da elevate prospettive di crescita”. La partnership pone inoltre una forte attenzione all’evoluzione tecnologica del comparto. Afemo e Ieg lavoreranno congiuntamente per identificare e valorizzare i principali macro-trend che stanno trasformando la manifattura orafa, dall’automazione avanzata alle tecnologie additive e binder jetting, dai nuovi materiali alla sostenibilità dei processi produttivi, fino alle più innovative soluzioni per testing e controllo qualità. Questi temi saranno al centro di un articolato programma di incontri, approfondimenti e momenti formativi pensati per favorire la diffusione della conoscenza e l’aggiornamento professionale degli operatori. Un approccio educational che si integra pienamente con la missione di Vicenzaoro e, più in generale, con la strategia della divisione Jewellery & Fashion di IEG, da sempre impegnata a promuovere contenuti ad alto valore aggiunto per l’intera filiera.

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