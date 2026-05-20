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Infortuni, Fiori (Inail): “Crescono quelli in itinere e malattie professionali”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La situazione degli infortuni in Italia va distinta e interpretata in modo corretto per attuare politiche pubbliche corrette. Abbiamo numeri importanti in termini di infortuni e mortalità nei luoghi di lavoro, ma è un fenomeno che si sta stabilizzando. Abbiamo invece una crescita degli infortuni ‘in itinere’, e cioè nel tragitto ‘lavoro-casa’ e ‘casa-lavoro’. E un un aumento importante delle malattie professionali. Per contrastare tutto ciò la parola chiave è prevenzione”. Così Marcello Fiori, direttore generale Inail, a margine della presentazione, nella sede del Parlamentino Inail a Roma, della diciassettesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione promossa dai consulenti del lavoro e in programma da domani al 23 maggio alla Nuvola all’Eur a Roma.  

Quindi per Fiori è necessario adottare politiche “di informazione e formazione, incentivi alle imprese per adottare tecnologie più sicure. Fare in modo quindi che la prevenzione venga percepita come un investimento da parte di tutti e non solo dall’Inail”, perchè un lavoro sicuro vuol dare certezza al sistema produttivo italiano, perchè se c’è sicurezza c’è legalità”, conclude.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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