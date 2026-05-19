Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale﻿

(Adnkronos) – Inaugurato oggi a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l’obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, situata nell’Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia, è stata aperta ufficialmente alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Console Generale degli Stati Uniti Douglass Benning.

L’evento inoltre ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Fanta Aw (ceo di Nafsa – Association of International Educators), Dante Roscini (Harvard Business School), Marcello Presicci, Fondatore di Scuola Politica – Vivere nella Comunità School, Daniel Butler, già Professore e Associate Dean for International Studies presso Auburn University, Danilo Gallinari (Senior Vice President di Knowhow.org ed ex giocatore Nba), Luigi de Siervo (ad Lega Serie A) e l’atleta olimpico Filippo Magnini.

Knowhow.org non è un’università, ma un abilitatore che crea le condizioni per la formazione accademica internazionale attraverso infrastrutture permanenti, partnership pluriennali e integrazione profonda con il territorio. Fondata dagli imprenditori italiani Daniele Frappelli e Candida Zarrelli, Knowhow.org nasce da oltre dieci anni di esperienza nel settore dell’education: dal 2015 a oggi, i programmi sviluppati in partnership con l’Auburn University e l’Harbert College of Business hanno coinvolto oltre 1.600 studenti e docenti statunitensi tra Italia e Spagna.

Il programma oggi accoglie 402 studenti statunitensi a Milano, con una crescita del +186% nel quinquennio 2022-2026 rispetto al periodo 2015-2019. Un dato, secondo un’analisi condotta da Assolombarda per Knowhow.org, in linea con l’andamento delle presenze di studenti internazionali a Milano che nel post Covid sono cresciute del +145%, segno dell’attrattività della città metropolitana che si posiziona al primo posto in Italia per PIL ed export e come location di rilievo nei ranking internazionali che valutano le città mondiali in termini di centralità nelle reti globali e di place for business.

Le prospettive di crescita degli studenti della piattaforma Knowhow.org per il 2027 indicano un’ulteriore accelerazione, arrivando ad un totale di almeno 2.300 studenti coinvolti tra il 2015 e il 2027.

Siamo convinti che i leader del futuro non si formino più soltanto tra i banchi universitari, ma nel confronto diretto con la complessità del mondo reale, colmando il divario tra eccellenza accademica e competenze pratiche. È questa convinzione che ci ha spinto a costruire qualcosa di strutturalmente nuovo: un modello scalabile e replicabile su scala globale, pensato in particolare per rispondere alla crescente domanda di internazionalizzazione delle università statunitensi” sottolinea Daniele Frappelli, co-fondatore di Knowhow.org.” Il cuore del progetto è rappresentato dalle partnership e connessioni che possiamo attivare con realtà chiave del territorio e Milano in questo senso rappresenta un laboratorio formativo dove imprese, cultura e società costituiscono un ecosistema unico, di cui possono beneficiare gli studenti e cui allo stesso tempo possono contribuire positivamente”.

Il Knowledge Center Milano, distribuito su 3.000 metri quadrati e certificato LEED Gold, replica lo stile dei campus americani con un’anima tutta italiana e Made in Italy. La struttura ospita aule all’avanguardia, Bloomberg Room per simulazioni di online trading, laboratori tecnologici, un auditorium, aree di coworking e per la socializzazione, ed è dimensionata per accogliere a regime fino a 2.400 studenti l’anno. Il quartiere di Santa Giulia, interessato da un importante progetto di rigenerazione urbana per 2,7 miliardi di euro e sede di iniziative legate alle recenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026, rappresenta il contesto ideale per un progetto che punta a radicarsi nel tessuto urbano della città.

Milano rappresenta il primo nodo di una rete globale e fungerà da modello pilota per un piano di espansione che prevede l’apertura di un totale di 20 Knowledge Center in 10 anni su più continenti, a partire da Madrid nel 2027, per poi estendersi a Singapore, Roma e Riyadh e altri centri della finanza e della politica internazionale, hub tecnologici emergenti. Le 20 città target individuate rappresentano da sole il 6% del PIL mondiale e il 2% della popolazione.

“Il Knowledge Center è più di uno spazio fisico, è la traduzione della nostra visione sull’educazione: vogliamo mettere lo studente al centro di un ecosistema formativo che si focalizza non solo sul trasferimento di competenze, ma che vuole favorire una vera e propria contaminazione culturale, attivando soft skills e nuovi modelli culturali”, spiega Candida Zarrelli, Co-Fondatrice di Knowhow.org. “In un mondo dove conta e conterà sempre di più la capacità di essere resilienti per rispondere a nuove sfide, lavoriamo con passione con l’obiettivo di contribuire a costruire, uno studente alla volta, la futura classe di leader globali”, conclude.

Attraverso gli investimenti nella realizzazione del Knowledge Center di Milano oltre che le spese sostenute per e dagli studenti e professori durante la loro permanenza in città, le spese complessive dirette solo nel 2026 sono stimati a circa 8,7 milioni di euro. Secondo un’analisi condotta da Assolombarda, a partire da questo investimento di Knowhow.org, l’impatto economico complessivo diretto, indiretto e indotto sul territorio è stimato in 20,1 milioni di euro di valore della produzione attivato, di cui 2,5 milioni di euro investiti in attività culturali, artistiche e di intrattenimento: dati che dimostrano la forte integrazione del progetto con l’ecosistema di Milano e della Lombardia, dimostrando le potenzialità che in prospettiva un progetto di questo tipo può rappresentare per lo sviluppo del territorio. In dieci anni di attività, Knowhow.org ha già coinvolto 75 aziende partner attraverso visite aziendali e progetti di consulenza, con un tasso di ricorrenza superiore al 30% — segno della qualità dello scambio generato.

Contestualmente all’inaugurazione, è stata annunciata la collaborazione tra Knowhow.org e Assolombarda per il Future Leaders Program, programma cardine di Knowhow.org che mette in contatto le aziende del territorio con i talenti internazionali attraverso progetti di consulenza reali. Attraverso il Future Leaders Program, gli studenti lavorano — guidati dai propri professori — su progetti di consulenza reali con aziende italiane in settori come supply chain, product design, marketing e strategie di business. La collaborazione oggi con Assolombarda prevede per le imprese associate l’accesso diretto ai talenti internazionali della piattaforma.

Dal 2027, la Global Athlete Academy — guidata da Danilo Gallinari (16 stagioni NBA) e con il coinvolgimento di atleti come Filippo Magnini — rappresenta il primo progetto a livello global dedicato a consentire agli studenti-atleti delle Università americane di proseguire l’attività agonistica in 7 discipline (calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, ginnastica, atletica leggera e tennis) durante il periodo di studio, allenandosi in strutture di livello olimpico sul territorio milanese, coniugando il percorso accademico con quello sportiv

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