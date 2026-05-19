19.4 C
Firenze
martedì 19 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Previfonder, sottoscritto atto costitutivo del fondo complementare comparto Agidae

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – In un clima di ampia soddisfazione condivisa da tutte le parti presenti, ed in particolare dalle organizzazioni sindacali firmatarie, presso la sede di Agidae è stato ufficialmente costituito Previfonder, il fondo di previdenza complementare previsto dai tre ccnl Agidae istruzione, università e socio-sanitario assistenziale. L’atto costitutivo è stato sottoscritto da Agidae insieme alle organizzazioni sindacali: Flc Cgil, Cisl Scuola e Università, Federazione Uil Scuola Rua, Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Sinasca. Previfonder, promosso da Agidae, nasce con l’obiettivo di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo ecclesiale uno strumento di previdenza complementare etico, sostenibile e orientato al futuro. 

“Nasce – dichiara Padre Francesco Ciccimarra, neo eletto presidente di Previfonder – una nuova idea di previdenza complementare, segno concreto di responsabilità, riconoscenza e attenzione verso quanti operano quotidianamente nelle diverse attività della Chiesa”. Previfonder rappresenta uno strumento concreto di giustizia sociale e responsabilità, ispirato ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e costruito attorno alla centralità della persona e del lavoro. 

“La costituzione di Previfonder – dichiara il presidente Ciccimarra – segna un passaggio di grande rilievo nel percorso di rafforzamento del welfare contrattuale dei ccnl Agidae e conferma la volontà condivisa di costruire un modello di previdenza fondato sui valori della solidarietà, della dignità del lavoro e della sostenibilità sociale”. L’auspicio condiviso da tutti i soggetti promotori è che Previfonder possa diventare, nel tempo, un punto di riferimento stabile e autorevole per il welfare del mondo ecclesiale, accompagnando le lavoratrici e i lavoratori in un percorso di maggiore serenità, sicurezza e tutela per il futuro, nel solco dei valori di responsabilità, partecipazione e attenzione alla persona che caratterizzano l’identità Agidae. 

lavoro/previdenza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.4 ° C
20.8 °
17.6 °
48 %
2.1kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
25 °
Gio
28 °
Ven
30 °
Sab
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2416)ultimora (1229)Video Adnkronos (421)ImmediaPress (259)lavoro (111)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati