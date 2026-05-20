LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro: al via l’accesso anticipato – Il trailer

(Adnkronos) – Warner Bros. Games, TT Games, DC e il Gruppo LEGO hanno attivato la fase di accesso anticipato per il nuovo titolo d’azione e avventura open world, destinato agli utenti che hanno effettuato il preordine della versione Deluxe su piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il debutto ufficiale della versione Standard è pianificato su scala globale per il 22 maggio 2026. Sviluppata dagli studi di TT Games, la produzione propone una narrazione originale che fa confluire elementi derivati da diverse epoche editoriali, cinematografiche e televisive del personaggio, rielaborandoli attraverso le caratteristiche meccaniche d’animazione proprie dei mattoncini combinati con l’approccio ironico tipico del brand.

Ecco il trailer ufficiale di lancio

Sotto il profilo del game design, l’opera introduce un sistema di combattimento focalizzato sul concatenamento degli attacchi e sull’impiego tattico di dispositivi specifici, diversificati in base al personaggio selezionato. La mappa di gioco riproduce un’ampia porzione urbana strutturata su quattro isole densamente popolate, configurate per consentire l’esplorazione sia in senso verticale sia nei livelli sotterranei, collegando aree storiche della continuity come la ACE Chemicals e il Manicomio di Arkham. Al centro dei flussi di progressione del giocatore si colloca la Batcaverna, concepita come un hub operativo espandibile in cui è possibile gestire un catalogo di 100 costumi differenti e archiviare veicoli industriali fedelmente replicati.

JB Perrette, CEO e presidente Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery, ha commentato: “Siamo entusiasti di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, un titolo che unisce narrazione iconica, gameplay creativo e l’inconfondibile umorismo in un gioco straordinario”.

L’architettura complessiva della produzione punta a soddisfare sia le esigenze del pubblico generalista sia i criteri tecnici richiesti dagli utenti storici, inserendo modalità cooperative locali e livelli di difficoltà avanzata per incrementare il coefficiente di sfida.

Jonathan Smith, direttore strategico di TT Games, ha precisato l’entità del progetto: “Il team di TT Games è incredibilmente orgoglioso di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, il nostro gioco LEGO più ambizioso di sempre”. Jim Lee, presidente e direttore creativo di DC ha dichiarato: “Questo gioco fa vivere ai fan tutte le versioni di Batman. Pensi di sapere com’è il gioco di Batman che vorresti, ma questo è quello di cui hai bisogno”.

Il titolo si propone come la celebrazione definitiva del personaggio, integrando una narrazione originale strutturata in stretta collaborazione con gli autori di DC Comics e attingendo a un vasto patrimonio storico che include pellicole cinematografiche, serie televisive e fumetti d’autore.

Matt Ellison, Executive Producer TT Games

Matt Ellison, Executive Producer del progetto, si è gentilmente concesso ai microfoni di Adnkronos Tech&Games illustrando le sfide creative, le innovazioni nell’architettura di Gotham e i complessi meccanismi di personalizzazione che attendono gli utenti.

Il titolo evoca atmosfere epiche e a tratti oscure; in che modo è stato possibile bilanciare la gravità dei momenti più iconici di Batman con l’umorismo irriverente e leggero che costituisce la firma dei giochi LEGO?



Si tratta di un approccio metodologico in cui l’azienda ha sviluppato una profonda esperienza nel corso degli anni. L’obiettivo primario di questa produzione era raccontare la storia definitiva di Batman, concentrandosi sui passaggi salienti che hanno strutturato l’identità del personaggio. Trattandosi di una figura con tratti intrinsecamente cupi in determinati archi narrativi, l’adattamento ha presentato sfide specifiche per il target di riferimento. Tuttavia, la strategia di design prevede che proprio all’interno di questi momenti di maggiore gravità sia possibile rintracciare elementi di comicità. Attraverso l’applicazione del filtro concettuale tipico dei mattoncini, i momenti più oscuri vengono rielaborati inserendo una deviazione ironica capace di generare una reazione positiva nel pubblico, una dinamica che i giocatori dimostrano di apprezzare costantemente durante l’esperienza di gioco.



In questo capitolo l’esplorazione appare centrale; quali sono state le sfide tecniche e creative nel rendere Gotham una città viva e stratificata, capace di differenziarsi in modo netto dalle versioni presenti nei titoli precedenti?



La pianificazione ingegneristica per la città si è concentrata sulla densità strutturale e sulla simulazione di un ambiente urbano attivo. Il motore grafico gestisce flussi continui di pedoni e traffico veicolare per restituire la percezione di un ecosistema in cui la popolazione svolge le proprie routine quotidiane indipendentemente dalle azioni del giocatore. Intorno a questa rete di base si innestano le dinamiche interattive, come la prevenzione di crimini in tempo reale, attività secondarie e segreti dislocati nell’hub principale. L’architettura dei livelli è stata concepita affinché ogni vicolo o sezione sopraelevata contenga elementi distruttibili o nodi informativi da scoprire. Riempire l’ambiente di gioco con una costante varietà di stimoli operativi rappresentava il principale traguardo tecnico prefissato dal team di sviluppo.



Considerando l’eredità dei titoli passati, qual è la singola meccanica o innovazione tecnologica di cui siete più orgogliosi e quale elemento ritieni possa stupire maggiormente gli appassionati storici?



Risulta complesso isolare un unico fattore, poiché la filosofia di sviluppo impone di spingere ogni progetto verso i massimi standard consentiti dall’hardware, sia in termini di resa visiva che di prestazioni computazionali o di versatilità dei dispositivi in dotazione ai personaggi. L’elemento che genererà il maggiore impatto risiede nella facoltà di esplorare la mappa riscontrando un volume di contenuti senza precedenti. La quantità di oggetti collezionabili e la stratificazione delle attività garantiranno ore di navigazione all’interno dello spazio virtuale, offrendo un’esperienza di scoperta continua che risulterà particolarmente gratificante per l’utente.



A fronte di un pantheon così vasto di alleati e antagonisti, come sono stati selezionati gli archi narrativi e le versioni dei personaggi per garantire che il gioco rappresenti la celebrazione definitiva del mito di Batman?



Il processo di documentazione ha attinto a una pluralità di fonti storiche, unendo elementi derivati dal cinema, dalla televisione, dal fumetto e dalle precedenti iterazioni videoludiche. L’intento era far confluire le linee temporali più significative all’interno di un’unica trama coerente e originale. La stesura della sceneggiatura ha visto il team di scrittura operare in costante sinergia con i consulenti di DC per assicurare il rigoroso rispetto dei passaggi chiave del mito, orchestrandoli in modo da offrire un’esperienza inedita. Questa impostazione permette ai lettori storici di riconoscere citazioni profonde della continuity, garantendo al contempo l’accessibilità didattica per i neofiti che si avvicinano per la prima volta alla biografia del personaggio.



La Batcaverna costituisce da sempre il centro nevralgico delle operazioni di Bruce Wayne, ma in questo capitolo sembra aver raggiunto un livello di dettaglio inedito: come è stato ripensato questo spazio e come funzionerà la collezione di costumi? Poiché l’eredità del Cavaliere Oscuro è legata ai suoi gadget e ai costumi storici, ogni armatura rappresenterà un semplice omaggio estetico o conferirà abilità specifiche e poteri unici per affrontare le sfide di Gotham?



La Batcaverna è stata ridefinita per operare come la base logistica principale del protagonista, curando l’esposizione delle armature e la strutturazione del garage destinato ai veicoli. Sotto il profilo del gameplay, è stato introdotto un sistema di progressione interna che consente l’espansione dell’ambiente e lo sblocco progressivo di nuove aree operative. L’utente ha la facoltà di personalizzare la base acquistando o guadagnando elementi d’arredo e oggetti di scena durante le missioni, modificando lo spazio secondo i propri criteri estetici. Per quanto concerne l’impatto dei costumi sulle dinamiche di gioco, è necessario chiarire che le diverse armature collezionabili non conferiscono poteri asimmetrici. L’evoluzione delle abilità è interamente demandata al sistema dei gadget, i quali vengono acquisiti linearmente lungo la campagna e possono essere successivamente potenziati. I costumi mantengono una funzione di personalizzazione estetica e fungono da archivio storico, integrando numerosi riferimenti e dettagli filologici pensati per la comunità degli appassionati.



Batman è uno dei supereroi più seguiti anche in Italia; esiste un dettaglio specifico, un easter egg o un aspetto della produzione che ritieni possa risuonare in modo particolare con la community dei fan durante il lancio?



A livello generale, la struttura del titolo è stata concepita affinché qualunque spettatore o lettore della saga possa rintracciare motivi di interesse, indipendentemente dalla specifica provenienza geografica. All’interno del codice di gioco sono stati inseriti molteplici richiami ai momenti storici più significativi della proprietà intellettuale, assicurando che chiunque possieda una familiarità con l’universo del personaggio possa disporre di un ampio catalogo di riferimenti iconografici da decodificare durante l’esplorazione.



—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)